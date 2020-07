Přestože jim po zahájení přípravy odpadl zápas s pražským Motorletem, nemuseli být fanoušci smutní. Na sklonku minulého týdne dorazil kvalitní soupeř ze středních Čech.

Slavoj Mýto – Tochovice 5:2 (2:1). Hosté dorazili v pozici nováčka krajského přeboru. Po opatrném úvodu se museli bránit, protože jejich svatyni ohrozil z trestného kopu Štych, a pak mířil nad břevno Lávička. Neuspěl ani Pfeifer, ale ve 23. minutě po centru Marka Brože našel Lávička neobsazeného Konopáska a bylo to 1:0. Chvíli na to se neprosadili Martin Brož ani Pfeifer a protivník oplácel. Výhodu ve hře přetavil v Sirotkovo vyrovnání. Ve 34. minutě však areál na Letné explodoval nadšením. Po nedovoleném zákroku Bendy realizoval Vileta trestný kop dokonale. Míč se od břevna snesl za lajnu a bylo to 2:1. Před odchodem do kabin to za domácí zkoušeli ještě Hereit a Lávička, jenže bez efektu.

Po obrátce mělo navrch Mýto, jenže v 55. minutě Tochovičtí předvedli klasickou českou uličku a Sirotek zařídil stav 2:2. Domácí se s tím smířil nehodlali a v 65. minutě po akci Vileta, Pfeifer a střílející Lávička znovu vedli.

V 77. minutě náskok pojistil Pfeifer a ještě nedozněl jásot fanoušků, když se do míče opřel z dvaceti metrů Marek Brož, aby dokonale vymetl šibenici!

Utkání se muselo stovce fanoušků líbit. Zde jsou sestavy, které na hřiště přivedl sudí Martin Havránek:

Mýto: Vild, Ulrich, Marek Brož, Hereit, Martin Brož, Štych, Lávička, Jan Melka, Vileta, Konopásek, Pfeifer (střídali Bejček, Matěj Melka, Matouš).

Tochovice: Beran, Mourek, Benda, Jiří Vaník, Balík, Sirotek, Vavruška, Pavel Vaník, Skočdopole, Matějka, Bažant (Janů, Jendruščák, Vašek, Čížek)..

Další pořad: včera končily pouťové akce v areálu Slavoje dvěma zápasy.

Zítra se Mýto přesune do Zruče za účastníkem krajského přeboru.