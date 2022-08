„Já jsem měl tři sny. Vyhrát s Viktorkou titul, dostat se s ní do Ligy mistrů a tam potkat Barcelonu. Takže teď se mi v krátkém čase splní všechny tři. Celý ten rok, co jsem zpátky v Plzni je nádherný a tímhle je to korunované,“ říkal odchovanec klubu Jan Sýkora.

Byl už jste na stadionu Camp Nou aspoň jako fanoušek?

Jako fanoušek jsem tam nebyl. Ale byl jsem se tam podívat na prohlídce pro turisty. Barcelonu sleduju hodně. Teď mě trošku mrzí, že už tam není Messi. Ale i tak je to klub mého srdce.

Máte už představu, jak se takovým velikánům rovnat?

Na to nebyl čas si to představovat. Ale jak se zápasy budou blížit, určitě to v hlavě pojede. Je jenom dobře, že je program takhle nabitý, nebudeme na to myslet tak dlouho. Ale chtěli jsme hrát proti takovým soupeřům, splnilo se to, je to skvělé.

Může si člověk dávat v tak těžké skupině nějaké cíle, ať už bodové nebo výsledkové?

Myslím, že může. My si určitě nějaké interní cíle dáme. Musíme se k zápasům stavět tak, že pokaždé chceme předvést co umíme. Já osobně jsem zatím neměl možnost hrát proti takovým gigantům, takže si vůbec nedokážu představit, co to je za sílu. Ale uvidíme, někteří kluci už tu zkušenost mají.

Jak vnímáte to, že si zahrajete na třech kultovních stadionech? Je to obrovská motivace navíc?

Určitě. Odmalička sníte o tom, že na takových stadionech budete hrát a nám se to teď splní. Právě kvůli takovým zápasům každý den trénujete, poctivě dřete. Tyhle zápasy ve fantastické atmosféře budou přidaná hodnota toho všeho.

