Tak vypadala sestava Viktorie Plzeň, která byla z valné většiny složená z odchovanců klubu, na podzim 2006.

Proč připomínáme právě tuhle dobu?

Tenkrát, před 14 lety, na tom totiž byli viktoriáni naposledy hůř než letos. To jim patřilo v české lize 10. místo, teď jsou s dvaceti body jen o jedinou příčku výš.

Jen tak mimochodem, byl to podzim po „památné“ záchraně díky vítězství 3:1 na Spartě, kterou řídil z lavičky motivátor František Straka, kterého však potom vystřídal kouč Stanislav Levý.

Je nad slunce jasné, že ze všeho nejvíc se momentálně řeší pozice slovenského kouče Adriana Guľy.

„Naše postavení v tabulce je velmi špatné a já za to nesu zodpovědnost,“ uznal i samotný trenér Viktorie po porážce 0:1 se Slavií v posledním zápase roku.

„Nedělám fotbal, abych se bál o svoje místo. Když se klub rozhodne pro změnu, přijmu to,“ prohlásil Adrian Guľa už předtím v televizním rozhovoru.

Bude i na startu extrémně krátké zimní přípravy po Novém roce?

I názory expertů se liší. „Viděl bych to tak 70 ku 30 pro to, že u týmu skončí,“ uvedl spolukomentátor O2 TV a bývalý fotbalista Petr Mikolanda. S tím souhlasil i jeho kolega ve studiu Miroslav Koubek, jenž už po vyřazení plzeňské Viktorie z pohárové Evropy prohlásil, že on před pěti lety nedostal ani druhou šanci. S Plzní sice získal v roce 2015 mistrovský titul, ale osudným se mu stal následný výpadek s Maccabi Tel Avivem v kvalifikaci o Ligu mistrů.

Guľa ustál vyřazení z bojů o Evropu s tím, že měl za úkol být co nejblíž Slavii.

Jenže po 14 ligových kolech na ni viktoriáni ztrácejí úctyhodných 15 bodů a to má obhájce titulu ještě zápas k dobru. Ani to však nemusí znamenat Guľův konec v Plzni, protože by trenérská rošáda stála příliš peněz a těch není nazbyt.

To vše nahrává tomu, že povede Plzeň i nadále. Některá média sice spekulovala o Petru Radovi, jenže ten je v Jablonci pod smlouvou a nezdá se, že by ho z ní chtělo vedení plzeňského klubu vykoupit. U mládežnické reprezentace je pro změnu vázaný další z adeptů David Holoubek. To Michal Bílek je po předčasném konci v Kazachstánu bez angažmá, ale zdá se být příliš drahý.

Navíc je tady krátká zimní přestávka, už 17. ledna čeká viktoriány liga v Příbrami.

Slovenského kouče se navíc zastal i jeho protějšek ze slávistické lavičky Jindřich Trpišovský. „Obecně bych si přál, aby tady byla větší trpělivost s trenéry,“ začal po zápase v Plzni zeširoka.

„Přijde mi, že od trenérů se chtějí zázraky, je na ně větší tlak než na hráče. Nechci do toho mluvit ostatním, ale největší síla kouče je vytvořit si kádr a herní schéma a podle toho by se měl hodnotit,“ vysvětloval Jindřich Trpišovský, který se vyjádřil i o práci Adriana Guľy.

„Je to skvělý člověk. Jednou jsme se náhodně potkali na dovolené, strávili jsme spolu nějaký čas a povídali sii o fotbale. Je do toho strašně zapálený, sledoval jsem jeho práci v Žilině. Řadím ho ke špičkovým odborníkům,“ doplnil šéf lavičky Slavie.

Jenže navzdory tomu jsou výsledky plzeňských fotbalistů mizerné. Po listopadovém restartu FORTUNA:LIGY vyhráli viktoriáni jen dva zápasy – doma se Spartou (3:1) a s Teplicemi (7:0). Ze zbylých šestí utkání vydolovali jediný bod. A to je na tým, který před sezonou hlásal, že chce zpátky mistrovský titul, zoufale málo.

Málo je to zatím i na boj o přední příčky. Vždyť i druhý Jablonec je devět bodů před Plzní. To je bilance, na jakou nejsou ve Štruncových sadech zvyklí.

Samotný kouč, který trávil Vánoce doma na Slovensku, se zodpovědnosti nezříká. Ale zároveň bylo z jeho prohlášení patrné, že má chuť u týmu dál pokračovat.

„Existuje víc cest, jak dostat do mužstva impuls. Jedním je samozřejmě změna trenéra… Nebo může přijít jakási evoluce a rekonstrukce kádrových věcí,“ naznačil Adrian Guľa.

Bude u toho on osobně?