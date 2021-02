O co jde v kauze dezinfekce, kvůli které minulý týden policie dělala razii v sídle FAČR?

FAČR si kvůli covidu objednala v devadesáti klubech po celé republice vyčištění kabin za necelých deset milionů korun. Práci zadala firmě Tymich, jejímž majitelem je bývalý dlouholetý fotbalista Bohemians Praha, Jablonce či Mladé Boleslavi Jiří Tymich, údajně bez výběrového řízení, a proplatila faktury za práce, které se vůbec neuskutečnily. Dezinfekce byla provedena pouze v jednačtyřiceti klubech. Mezi ně patří výše zmíněné kluby z Plzeňského kraje.

Dne 13.7.2020 provedl (pracovník firmy Tymich) aplikaci dezinfekce v celkem šesti klubech a dokonce v sedmi areálech (Viktoria Plzeň, Petřín Plzeň, Přeštice, Domažlice, Sokolov – 2 areály, Karlovy Vary). Fakturace činila s DPH 659 332,80 Kč/den.

V Přešticích a na Petříně firma dezinfikovala téměř stejnou plochu, ale v plzeňském klubu práce trvala dvojnásobek času (viz tabulka Kauza dezinfekce). „Dostali jsme od svazu nabídku, zda nechceme vydezinfikovat zadarmo šatny. Přijali jsme ji a pak je přijel v jeden den někdo vydezinfikovat. Ukazoval jsem mu všechny šatny, máme jich skoro osmnáct. Během tří, čtyř hodin byl s tím hotový. Proběhlo to zcela standardně,“ uvedl trenér Petřína Radek Vodrážka.

Kluby to nestálo nic, dezinfekci platil FAČR. „Dostali jsme kontakt na firmu, domluvil se termín a přijeli to udělat během jednoho dne. Tím, že to FAČR nabízel zdarma, tak jsme nabídku využili. Jsme velký klub a máme spoustu mančaftů,“ vysvětlil předseda fotbalových Přeštic Martin Kadaník.

Další nabídku na dezinfekci klub nedostal a na vlastní náklady už prostory stadionu nedezinfikovali.

Dalším zajímavým velkým rozdílem je, jak velkou plochu firma vyčistila za tři hodiny. Zatímco u Viktorie Plzeň to bylo 380 metrů čtverečních, v Klatovech pouze 120 metrů čtverečních. „Přijel pán, teď už si ale nevzpomenu, jak se jmenoval, ale tuším, že byl ze severu Čech. Oblékl se do bílého „skafandru“, takového toho zdravotnického (covidového) obleku a já mu ukázal prostory, které je třeba dezinfikovat, protože se tam pohybují členové klubu, především pak mládež. Přístrojem nám vydezinfikoval čtyři kabiny, chodbu a klubovnu. Ještě jsem předtím na jeho pokyn otevřel okna a zavřel je až hodinu poté, co byla práce udělána. Na závěr jsem mu podepsal papír, že práci skutečně udělal, a podepsal cesťák. Práci udělal tak, jak by měl,“ vzpomínal správce klatovského fotbalového stadionu Roman Bína.

Naopak předseda Přeštic Kadaník si myslí, že je těžké hodnotit, jestli klub byl s pracemi spokojený. „Dezinfekce proběhla. Není na ní nic viditelného, abyste mohl říct, jestli byla udělána dobře, nebo ne,“ tvrdil Kadaník.

V Rokycanech dezinfekce prostor 98 metrů čtverečních trvala hodinu, v Domažlicích firma zvládla 182 metru čtverečních za 45 minut.

„Kontaktoval mě pán z firmy, domluvili jsme se na čase a já mu ukázal prostory, které by se měly vydezinfikovat. Byl oblečený v bílém obleku a přes rameno měl přístroj, kterým práci prováděl. Zhruba za 40 minut měl hotovo. Podepsal jsem mu papír o provedení práce a to bylo vše. Jinak si kabiny dezinfikujeme průběžně sami,“ sdělil ekonom domažlického klubu Karel Sladký.

„Doprovázel jsem je skutečně jednou. Vyčistili čtyři šatny včetně kompletního sociálního zázemí,“ sdělil předseda FC Rokycany Pavel Fait. Kvůli kauze dezinfekce se na kluby policie zatím neobrátila. „Nekontaktovala nás,“ potvrdil přeštický klubový předseda Martin Kadaník.

Kauza dezinfekce

klub, plocha(m2), čas (minuty), počet dezinfekcí.

FC Viktoria Plzeň, 380, 180, 1

SK Petřín Plzeň, 450, 240, 1

FC Rokycany, 98, 60, 1

SK Klatovy, 120, 180, 1

TJ Jiskra Domažlice, 182, 45, 1

TJ Přeštice, 430, 120, 1