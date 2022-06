Při kanonádě se Zbirohem (12:1) se Otto zapsal sedmkrát do listiny střelců. „Je to můj rekord, protože dosud jsem v jednom zápase dal maximálně šest branek,“ usmíval se žák 8. třídy radnické devítiletky. Fotbalu se věnuje od šesti let a začínal v obraně. Až později ho zlákala ofenziva, kde těží ze své rychlosti i přihrávek spoluhráčů. Přibrzdila ho operace nohy, ale dnes už je po zdravotní stránce v pořádku.