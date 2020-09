O to úctyhodnější je fakt, že všechny trefy zaznamenal holoubkovský rychlík za sebou. „Tři góly jsem dal ze standardních situací okolo šestnáctky. Zbylé trefy byly zásluhou celého týmu a zakončení vždy vyšlo na mě,“ popisuje svůj počin osmadvacetiletý fotbalista. Pětkrát rozvlnil síť už v prvním poločase a nešťastnou defenzivu Rakové překonal po změně stran ještě třikrát.

Poslední brankový zápis zapsal Teplý v 65. minutě a za dalších pět minut ho trenér Pavel Hudeček stáhl ze hřiště. „Přiznám se, že jsem myslel klidně i na deset branek, ale na druhou stranu už jsem byl dost unavený. Takhle jsem zaplatil do kasy jen za dva hattricky, takže je to ve výsledku asi dobře,“ podotkl s úsměvem.

Odchovanec Mýta nikdy neměl problém se střílením branek. To potvrzoval v mládí v dresu Slavoje a později v mládežnických celcích FC Rokycany. Od roku 2011 válí za Holoubkov a vyzkoušel si i krajskou soutěž při postupu do 1. B třídy. „Vzpomínám si na pět kousků za muže proti Zbirohu, ale osm branek jsem nikdy nedal ani v žácích. Je to bezva pocit, protože tolik gólů horko těžko dám i při tréninku,“ konstatuje Teplý.

Holoubkovští fotbalisté nakonec přidali ještě dvě trefy a odvezli si z Rakové kulatou výhru 10:0. V dalším kole borci TJ nezaváhali ve Volduchách a Teplý se na výhře 6:3 podílel jedním zásahem.