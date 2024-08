Hosté se v utkání ujali vedení po brance Filipa Reta. Na trefu Příbrami ještě dokázal zareagovat domácí Karlíček. Od této chvíle ale pálili istrými jen hráči Příbrami. Do konce první půle vedli o dvě branky a následně ještě přidali další tři trefy.

„Když jsem viděl sestavu Příbrami, věděl jsem, že nás nečeká nic jednoduchého. To se i potvrdilo. Škoda, že jsme za stavu 1:1, nedali nějakou šanci, to samé pak za stavu 1:3, mohlo to pak vypadat jinak. Ale soupeř potvrdil svoji kvalitu a zaslouženě zvítězil, byl ve všech aspektech hry lepší," uznal rokycanský trenér Michal Veselý, kterého mrzí šest inkasovaných branek.

„Je to opravdu hodně. Snad nás to moc neovlivní po psychické stránce. Přece jenom sezonu jsme odstartovali dobře," je si vědom Veselý.

Jeho tým se musí dát po porážce rychle dohromady. V pátek ho čeká od 18 hodin souboj s vedoucí Aritmou.

Rokycany - Příbram 1:6

Poločas: 1:3. Branky: 22. Karlíček - 12. a 40. Ret, 27. Vott, 68. a 88. Nkwinga, 85. Tolno. Rozhodčí: Šiška. ŽK: 0:1. Diváci: 350. Sestava Rokycan: Houdek - Horváth, Matas, Stejskal (46. Hereit), Brož, Pražský (46. Janota), Lehký, Černý (66. Laubr), Eger, Karlíček (66. Titl), Kroc (79. Procházka).