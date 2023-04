Jen krůček chyběl mladým fotbalistům FC Rokycany U 13 do finálové skupiny ligy. Absolvují na jaře oddělení o umístění a zatím si počínají výtečně.

Ligoví mladší žáci Rokycan rozdrtili soupeře 13:2 | Foto: Deník/Václav Havránek

Po výhře 9:6 s SKP České Budějovice zvítězil tým z Husových sadů ve Strakonicích 6:3 (čtyřikrát Šperl, jednou Stenzel a Král). Velikonoční domácíc vystoupení s vrstevníky Klatov pak bylo jednoznačnou záležitostí FC. triumfoval poměrem 13:2, když se Šperl trefil osmkrát (ale také spatřil jedinou žlutou kartu utkání) a jednou byli úspěšní Kočí, Král, Páník, Půhoný i Jíra.

Složitější to mají Rokycany do 12 let. Snaží se, jenže na body to zatím nestačí (s SKP České Budějovice 2:11, ve Strakonicích 2:12 a s Klatovy 4:8).

V úterý 11. dubna od 16 hodin obě rokycanská družstva hostí v Husových sadech pražskou Aritmu!