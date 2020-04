Fotbalisté v Rokycanech mají alespoň malý důvod k úsměvu. Až se situace zlepší, budou moci při nepříznivém počasí využívat dvě plochy s umělým povrchem.

Díky nevšední zimě netrvala výstavba trávníku v areálu FC tak dlouho. Minulý týden došlo v Husových sadech k jejímu faktickému i papírovému předání a akce za cca 13 milionů korun (devět milionů ministerská dotace, zbytek šel z městské kasy) byla korunována úspěchem.

Prostor mezi bytovkami na Jižním předměstí funguje už dlouho a odpovídá tomu stav hrací plochy.

Zejména během zimních měsíců tu našli azyl hráči všech věkových skupin. Občas na startu jarní části sezony se hrálo i o mistrovské body, ale teď už bylo nutné s povrchem něco udělat. Na povel si to vzali odborníci z plzeňské firmy PM Trávníky a při víkendovém vyvrcholení důkladné údržby jsme vyzpovídali Miroslava Sűsze v roli stavebního dozoru.

Co všechno taková rekonstrukce obnáší?

Nejprve to byla pečlivá příprava. Vyčesání a odstranění přebytečného granulátu. Tím byla plocha připravena na finální operaci.

Na hřišti jezdí hodně strojů. Co mají na starost?

Máme zde tři lidi a techniku, tenhle tým se osm hodin nezastaví. Jako první je na řadě vakuové čištění. Odborně to nazvěme dekompresí a účelem je uvolnění granulátu v trávníku. Poté smeták nasaje tyhle miniaturní komponenty do vibračního síta, kde dojde k oddělení nečistot. Zejména nepotřebného granulátu, zatímco kvalitní směs je uložena do zásobníku a zpětně využita.

Jaká je vaše prognóza, pokud jde o životnost umělého trávníku na Jižním předměstí?

Přestože děláme maximum, musím přiznat, že nejlepší časy má umělka dávno za sebou. Východiskem by mohla být výměna a aplikace nových paměťových vláken. Mají tu výhodu, že se umí vrátit do původní polohy. Ovšem to je spíše výzva pro majitele areálu, aby takovou investici finančně podpořil.