Až v dubnu vyběhnou k zápasům o mistrovské body účastníci okresních fotbalových soutěží. Zástupci Rokycanska v těch republikových či krajských ale mají napilno už nyní.

17. kolo KP: Holýšov (světle modří) - Radnice 3:3, 12. března 2023. | Foto: Miroslav Dolejš

Divize mužů: útlum Rokycan pokračoval v domácím prostředí, kde souboj s nováčkem z Horní Břízy vyzněl smírně 0:0.

Divize dorostenců: jarní premiéru s Českými Budějovicemi odkládali naši mladíci na 21. 3., takže až ve druhém kole se rozjeli do Domažlic. FC do 19 let vyhrál 3:1 (Simon Horváth, Karlíček a vlastní domácích), FC v kategorii U17 zvítězil nad Jiskrou 5:0 (Beneš dvakrát, Štucaur, Tymtsiv a vlastní).

Divize starších žáků: Rokycany do 15 let prohrály s Táborskem 2:8 (Matějovec, Vágner) a čtrnáctka FC padla se stejným soupeřem 2:4 (Richter, Hašek).

Krajský přebor mužů: ze dvou výjezdů se okresní tandem nevracel s prázdnou. Radnice remizovaly v Holýšově 3:3 a tuto neděli přivítají Nepomuk na umělém trávníku FC Rokycany od 15 hodin. Bez branek skončil zápas Mýta s Chotíkovem. Slavoj nyní čeká kvalitní rezerva SK Petřín.

OHLASY Z PŘEBORU: Mýto překvapilo Chotíkov, Radnice vezou bod z Holýšova

1. A třída: záloha FC Rokycany zabrala a přejela Žákavou 6:1. Přesto zůstala na předposlední příčce.

1. B třída: Zbiroh měl dohrávat podzimní duel s Plasy, jenže počasí to nedovolilo (přeloženo na 22. března). Jarní premiéra svede v sobotu od 15 hodin dohromady dvojice Volduchy – Příkosice, Radnice B – Mladotice (v Rokycanech), Dýšina – Zbiroh a Kozolupy – Mýto B.