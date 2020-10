A teď jsou před ním dva duely v Lize národů, v níž se hraje o dvě místa v play-off o mistrovství světa 2022. Zároveň jde i o rozdělení do košů při losu kvalifikace.

Čeští fotbalisté se představí zítra v Izraeli a ve středu pak ve Skotsku.

„Utkání v Izraeli bude důležité. Kdybychom ho zvládli, do Skotska se nám pojede mnohem líp,“ říkal Vladimír Darida v rozhovoru pro svazový web po středečním vítězství 2:1 na Kypru.

„Myslím, že to bylo z naší strany dobré. Až na dvě pasáže, kdy jsme nechali Kypr trochu hrát. Jen je škoda, že jsme nepřidali více gólů,“ doplnil muž, jenž v závěru první půle vstřelil vítězný gól z pokutového kopu.

„Byli jsme určení tři, jenom jsme se na sebe podívali. Já jsem si věřil, tak jsem si vzal balon,“ vysvětloval, jak došlo k tomu, že si vzal míč právě on. Jako správný kapitán.

Darida věří, že z utkání na Kypru může český národní tým vycházet i v přípravě na sobotní souboj v Izraeli.

„Myslím, že to bude možná i trošku podobný zápas. Budeme zase mírný favorit a budeme si tam odsud chtít odvézt tři body,“ pokračoval Darida, jenž byl i u předchozí výhry v Lize národů na hřišti Slovenska (3:1).

„Když se zapojíme se stejnou energií, se stejným elánem, jako jsme hráli na Slovensku, tak tu kvalitu na to, zopakovat podobný výkon, máme,“ doplnil záložník.

Narychlo složený tým pak ve druhém zápase Ligy národů podlehl v Olomouci Skotsku 1:2.

V přípravě na Kypru byl v základní sestavě a neměl by v ní chybět ani v Izraeli. „Uvidíme, jak to trenér poskládá, jak to bude vypadat. Zatím jsme se úplně konkrétně nebavili. Já jsem každopádně připravený, cítím se dobře,“ konstatoval hráč Herthy Berlín.

S ní před odjezdem na reprezentační sraz pořádně potrápil mnichovský Bayern. Na hřišti obhájce německého titulu a vítěze Ligy mistrů sahal berlínský klub po bodu, prohrál ale 3:4 gólem Lewandowského v nastavení.

„Mrzelo nás to hodně. Moc často se nestává, že by někdo dal tři góly na Bayernu. Když jsme je dvakrát dotáhli, věřil jsem, že ten bod, který jsme si určitě zasloužili, si vezmeme. Bohužel pak Lewandowski předvedl svou kvalitu a dal nám čtvrtý gól,“ vrátil se Vladimír Darida k bundesligovému zápasu.

Jeho Hertha má na kontě zatím dvě porážky a jedno vítězství. „Moc spokojeni nejsme. Ale po herní stránce až na jeden poločas s Frankfurtem to bylo dobré. Věřím, že po reprezentační přestávce uděláme body a budeme v tabulce někde trošku jinde,“ doplnil bývalý hráč plzeňské Viktorie, jenž nedávno podepsal s Herthou novou dlouholetou smlouvu.

„Hraju tady šestou sezonu a cítím se jako doma v klubu i ve městě. Jsem rád, že budu i nadále součástí rodiny Herthy, a udělám všechno pro dosažení našich společných cílů,“ uvedl Darida po podpisu nové smlouvy.

Teď je s reprezentací na Kypru, odkud dnes odletí do Izraele. Zítřejší utkání začíná v Haifě od 20.45 hodin.