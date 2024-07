Zvolen byl dvoukolový systém a každé z třiceti utkání trvalo dvanáct minut. Po osmihodinovém maratonu vypadalo konečné pořadí takto:

1. FC Persie 26, 2. DTJ Klabava A 24, 3. Possé 14, 4. Nekopnem si 12, 5. Hrozen Buzen devět a 6. Klabava B čtyři body.

„Nejlepším střelcem se stal Pavel Malý z FC Persie se 14 góly a nejlepší gólman Patrik Urban inkasoval jen třikrát,“ sdělil za pořadatele Zdeněk Rubeš.

Letošních akcí a projektů mají členové a příznivci DTJ hodně. Z těch nejbližších to bude 31. srpna sportovní odpoledne pro děti a hned o týden později posvícenský turnaj v nohejbale, pétanque a šipkách. Pak už budou mít sólo turisté. Od 27. do 29. září výjezd do středních Čech s ubytováním ve Vlašimi (mj. výšlap na Velký i Malý Blaník) a 26. října následuje vycházka na Libštejn.