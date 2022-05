Raková - Vejprnice B 0:4 (0:2). Hodně smutný středeční večer v obci poblíž Rokycan odstartovala 18. minuta a v ní červená karta pro domácího Šrámka (podle zápisu za zmaření zjevné brankové možnosti). Seveřané vycítili šanci a po půlhodině hry je rozjásal Csambal. Když těsně před odchodem do kabin zvyšoval na rozdíl dvou gólů Paum, vypadalo to s domácími zle.

Nervozita se po některých výrocích sudího Špírala přenesla i do ochozů, takže po obrátce to chvílemi vypadalo, že rozhodčí bez újmy na zdraví neodjede. Pikantní přitom je, že stejný arbitr o čtyři dny dříve vyloučil dva hráče Vejprnic B plus vedoucího mužstva při utkání v Dýšině. Tentokrát neměl slitování s Rakovou, která inkasovala ještě dvakrát a navíc přišla o vyloučeného kapitána Bůchu.

V sobotu cestuje Raková k doslova existenčnímu derby do Zbiroha.