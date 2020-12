Až do sobotního večera, v němž podlehla Karviné 0:1. Z posledních tří zápasů vytěžili viktoriáni jen bod, gól nedali žádný… „A to je na ofenzivní způsob, jakým se snažíme prezentovat, málo,“ hlesla 45letý trenér Adrian Guľa.

Přišlo mi, že první poločas proti Karviné jste prospali, zlepšení přišlo až po přestávce. Souhlasíte?

Ano, bylo to z naší strany pomalé, akce jsme neměli připravené, řešili jsme je zbrkle nebo zase dotekem navíc. A tím se nám prostory zavíraly. Navíc jsme inkasovali ze standardní situace, bylo to hodně nevydařené. Ve druhé části se to sice zlepšilo, ale nebylo nám souzené dát gól.

Je už mužstvo v křeči, že tři zápasy nedalo gól nebo čím si to vysvětlujete?

Dneska tam byl velký neklid ve finální třetině hřiště, třikrát jsme trefili sami sebe ve vápně. Kluci chtějí, dotlačí to tam. Ale možná z té přehnané snahy, aby právě oni vytvořili to rozhodující šanci, se to odráží do jiných prostorů. Dneska to je pro nás velké zklamání.

Nesouvisí to i s výkonem středové trojice (Kalvach, Bucha, Čermák), která po vašem příchodu táhla Plzeň, ale teď není tak dominantní?

Nemyslím si, že je to jen o těch třech chlapcích. Je to o celém týmu a jeho nastavení.

Ve druhé půli jste poslal na hřiště druhého útočníka Beauguela a zdá se mi, že vaši hru oživil, i když gól nedal. Jak hodnotíte jeho výkon?

Určitě se dostal do více šancí než Kobra (Zdeněk Ondrášek). Možná to bylo proto, že tam byli oba dva nebo měl Bogy (Beauguel) lepší výběr místa. Zlepšili jsme se i jako mužstvo. Konečně přišly i rychlejší centry, z lepších prostorů. Ale resumé je stejné, ani jeden z nich nedal gól. A to je na ofenzivní způsob, jakým se snažíme prezentovat, málo.

Je ta prohra s Karvinou o to nepříjemnější, že přišla doma, kde jste předtím pod vaším vedením 13 zápasů vyhráli?

Každá prohra je bolestivá, komplikuje vám situaci. Zvlášť pokud jste jednoznačný favorit. A to jsme, při vší úctě ke kvalitám Karviné a jejímu defenzivní výkonu, doma byli. Asi nejde doma vyhrát všechno. Proto je důležité vyhrávat i zápasy venku, abyste měli nějaký polštář, to se nám nedaří. Ale do téhle situace jsme se dostali sami a je potřeba, abychom se teď vrátili na vítěznou vlnu.

Tři zápasy bez gólu, jediný získaný bod. Jak to mužstvo zase co nejrychleji naladit, aby začalo dávat góly a vítězit?

Takový výpadek může potkat i slavnější kluby, třeba Real Madrid v poslední době. V tom je kumšt a krása fotbalu, že přináší takové situace. Teď je to třeba uchopit tak, abychom byli silnější a potěšili fanoušky víc, než v posledních třech kolech.

Myslíte si, i vzhledem k tomu, že zranění Jana Kopice může být vážnější, že bude potřeba v zimě do týmu sáhnout?

Já věřím, že Kopi nebude mít nic vážnějšího, i když to nevypadalo příznivě. Na takové úvahy bude prostor až později. Nejen z pohledu křídelních hráčů, ale vzhledem ke složení celého mančaftu. Je potřeba rozebrat to detailu, ale na to bude čas v zimě.