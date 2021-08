Věřím, že doma Velšany zválcujeme a postoupíme, doufá záložník Viktorie Bucha

Návrat do sestavy po zranění a svůj první soutěžní zápas sezony si záložník Viktorie Plzeň Pavel Bucha určitě představoval jinak. Západočeši nečekaně prohráli čtvrteční úvodní duel třetího předkola Evropské konferenční ligy ve Walesu s The New Saints 2:4.

Pavel Bucha. | Foto: fcv/Jan Kubíček

„Byl to náročný zápas, protože se nám nepovedla první a většina druhé půle, ale naštěstí jsme na konci dali dva góly, což znamená naději do odvety," řekl 23letý fotbalista. V úvodu zápasu jste neproměnili šance… To byla velká škoda, protože soupeř nás pak trestal a my jsme se kopali za uši. V rozhodujících situacích ve vápně jsme trefovali protihráče nebo jsme ani nevystřelili. Oni proměnili dvě penalty, jednu standardku a protiútok. Bylo frustrující, když se nedařilo, ale soupeř střílel góly ze všeho? Hodně frustrující. Toto jsme už zažívali v minulé sezoně. Věřím, že tento zápas nás nakopne a doma Velšany zválcujeme a postoupíme. Soupeř neměl herní převahu, nevytvořil si žádné šance, ale trestal naše chyby. Pokud předvedeme kvalitní a důsledný výkon, budeme opatrní v defenzivě, zlepšíme se do ofenzivy a navážeme na závěr utkání, tak věřím, že to obrátíme. Ukázal tým sílu, když se za stavu 0:4 nesložil, ale tlačil se do útoku a dal dva góly? Ano. Něco to o týmu vypovídá. Je škoda inkasovat čtyři góly, ale bohužel stalo se. Buďme rádi za ty dva góly. Vrátil jste se po zranění. Jak jste se cítil? Dobře. Mrzí mě ale, že to byl takový návrat. Věřím, že vítězné zápasy přijdou. Vydržel jsem sedmdesát minut, ale pak už jsem toho měl fyzicky dost a řekl jsem si o střídání. Příští týden bude moci na stadion v Plzni až sedm tisíc diváků. Jak moc to bude důležité? Rád bych viděl plný počet povoleného limitu diváků. Doufám, že nás přijdou podpořit a poženou nás za výhrou a postupem. To by pro ně mělo být lákadlo.