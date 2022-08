Nejenže byl u dvou porážek, ale v neděli měl na pražské Admiře těžko pochopitelný zkrat. Po svém vyloučení v 63. minutě strčil do hlavního rozhodčího Marka Pilného, který následkem toho upadl na zem. Qoseho případ teď bude řešit disciplinárka Řídicí komise pro Čechy. Za podobná napadení padají tresty od půlročního zákazu činnosti až do stopky na dva roky.

Albánského fotbalistu nemine trest ani od Viktorie, momentálně zůstává mimo tým. „Situaci vnímáme a řešíme ji. Po zápase s Karabachem se k tomu vyjádříme,“ uvedl pro média mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík.

VIDEO: Incident Kristi Qoseho v čase 01:06:30

Zdroj: tvcom.cz

Je dost možné, že dny albánského fotbalisty v plzeňské Viktorii jsou sečteny. Qose neunesl konflikt s domácím Janem Martinicem. Nejprve ho po souboji o míč podrazil a v následné strkanici do něho oběma rukama strčil. „Prudké úmyslné strčení do soupeře oběma rukama do oblasti hrudníku v přerušené hře, přičemž došlo k pádu hráče,“ popsal incident Marek Pilný.

Qose byl vyloučen a béčko Viktorie podruhé v řadě neuspělo, teď padlo na Admiře