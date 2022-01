Od návratu do plzeňské Viktorie z hostování v Mladé Boleslavi prožívá 23letý záložník třetí zimní přípravu, ale poprvé je to pod trenérem Michalem Bílkem.

„Je to trochu jiné. Hodně běhání a posilovny. Ale jsou tam i cvičení s míčem, fotbalové tréninky,“ popisoval Pavel Bucha v rozhovoru pro Deník největší rozdíl oproti předchozímu slovenskému kouči Adrianu Guľovi.

Asi nemůžu začít rozhovor jinak než dotazem. Jak zimní tréninkový dril snášíte?

Myslím, že to zvládám. Už jsem zvyklý, první dva týdny jsou vždycky nejhorší, ale kousneme to a pak už je to lepší. Ten úvod, kdy se hodně běhá a posiluje, musíme nějak přežít.

Zatím hrajete přípravu s týmy z nižších soutěží. Jak vnímáte tyhle zápasy?

Myslím, že nejen my hráči, ale i trenéři to vnímáme především jako příjemné zpestření tvrdé dřiny. Prostřídáme se, zahrajeme si fotbal. Určitě ještě neřešíme taktiku a podobně, ani v den zápasu nejsou žádné úlevy.

Letos v zimě došlo v plzeňské Viktorii k minimu změn. Jak tohle vnímáte?

Je to správný krok, vyhovuje mně to. Parta, co tady je od začátku sezony, šlape. Na podzim jsme udělali kus práce, výsledky jsou. Není třeba do kádru sahat, když to funguje. Síla i v týmu je dostatečná, konkurence taky.

Vy jste loni prodloužil smlouvu, a jak vás tak poslouchám, jste v Plzni spokojený?

Jojo. (úsměv) Proto jsem smlouvu taky prodlužoval.

Cítíte na sobě už také trochu přerod z talentovaného mladíka na týmového lídra?

Rozhodně už se nevidím jako talentovaný mladík. (rozesměje se) Když kolikrát vidím, co za mladé kluky běhá po trávnících v české lize, tak si říkám, že už jsem starý. Ale vážně, něco už odehráno mám, i tady v Plzni, tak se snažím, abych na hřišti plnil roli pomyslného lídra a týmu pomáhal.

Co byste si sám nejvíce vyčetl? Co vám chybí?

Teď na podzim určitě vstřelené góly a brankové přihrávky, je to vidět i na mých statistikách. Nebyly až takové, jaké bych já chtěl. Musím se víc dostávat do finálních fází, být produktivnější.

Tohle se asi těžko natrénuje. Co to tedy chce, být na hřišti drzejší?

Přesně tak, je to hlavně o sebedůvěře. Musím se víc tlačit do zakončení. Ale nedělám žádnou vědu z toho, že se mi podzim statisticky tolik nepovedl. Tvrdě na sobě pracuju v tréninku a věřím, že se mi to časem vrátí. A tu dřinu zúročím.

Ale i tak jde Viktoria do jara jen o bod za vedoucí Slavií a dva před Spartou. Budete spíš hájit druhé místo, nebo zaútočíte na čelo?

Co tak sleduju v kabině, tak o titulu se moc nemluví. Klíčové bude, jak zvládneme důležité zápasy proti těžkým soupeřům, třeba hned druhé kolo na Spartě. To hodně napoví. Zápas doma jsme s nimi zvládli, na Slavii zase ne. Ale není to jen o nich, jsou tam i další silná mužstva (Slovácko, Baník – pozn. aut.) Uvidíme, jak zvládneme jaro.

Ptali jsme se trenéra Bílka i kapitána Lukáše Hejdy, jestli se jim nezdá, že jste po podzimu výš, než se čekalo. Jaký na to máte názor vy?

Na to nevím, co odpovědět. Nedokážu to posoudit. Po loňské sezoně a následném vyřazení z pohárů si asi veřejnost i část lidí kolem fotbalu myslely, že budeme v tabulce níž. Já jsem rád, že se držíme nahoře.

Také se teď hodně přetřásá situace kolem Jeana-Davida Beauguela. Jak moc je pro váš tým důležitý?

Momentálně hodně, když se kouknete na jeho čísla. Ale máme i další alternativy, nějak se to vždy zvládnout musí. Ale to asi není otázka úplně na mě.