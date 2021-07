Byl to první zápas na cestě k první účasti ve skupině Ligy mistrů, která vyvrcholila zápasy proti evropským gigantům AC Milán a FC Barcelona. „Tehdy se ale v Jerevanu hrálo za úplně jiných okolností a také na jiném stadionu,“ uvedl mluvčí klubu Václav Hanzlík.

Doma pak Plzeň po výsledku 5:1 postup zpečetila. Přestože v kádru už není nikdo z hráčů, kteří tehdy nastoupili, najdou se v klubu pamětníci památného zápasu – asistenti Pavel Horváth a Marek Bakoš nebo manažer mládeže Daniel Kolář.

Pro viktoriány to byl tehdy první zápas v boji o milionářskou soutěž. Teď mají na kontě přesně sto zápasů v evropských pohárech. A právě ve čtvrtek to bude přesně jedenáct let od toho prvního proti Beşiktaşi Istanbul.

Cíl pro odvetu s Dynamem Brest je jasný, uhrát takový výsledek, aby mohli viktoriáni na mezinárodní scéně přidat další zápasy.

Do odvety 2. předkola Evropské konferenční ligy si vezou svěřenci trenéra Michala Bílka z domácího zápasu hubené vítězství 2:1.

Čtvrteční zápas se hraje na Yerevan Football Academy Stadium, který byl v letech 2013 až 2017 domovským stánkem Pjuniku, který už teď ale hraje na zrekonstruovaném vlastním stadionu.

Tam, kde nastoupí zítra plzeňská Viktoria, je centrum fotbalové akademie Arménie, které otvíral Michel Platiny. Vedle hlavního hřiště je v areálu devět tréninkových hřišť, čtyři tenisové kurty, krytá sportovní hala, vnitřní a venkovní bazény, fitness centrum a čtyřhvězdičkový hotel se 49 pokoji.

Viktoriáni odletí do Jerevanu dnes ráno, let má trvat zhruba čtyři a půl hodiny a na místě je dvouhodinový časový posun dopředu. V den příletu je večer oficiální trénink na stadionu. Hraje se zítra od 18 hodin SELČ.

„Utkání bohužel nebude v televizi, v Arménii se nikdo nepřihlásil o vysílání zápasu,“ doplnil mluvčí klubu Václav Hanzlík s tím, že bude k dispozici textový přenos na všech našich klubových komunikačních kanálech.

Arménská stopa v Plzni



Při zápasech s Pjunikem Jerevan upoutal funkcionáře plzeňské Viktorie záložník Edgar Malakjan, který vstřelil jediný gól arménského klubu. O rok později do Plzně přestoupil, ale místo v sestavě nezískal. V šesti zápasech odehrál za Viktorii na podzim 2012 jen 147 minut v šesti zápasech, na jaře pak hostoval v Českých Budějovicích. Po sezoně se vrátil do Arménie, kde vystřídal několik klubů. Hrál i na Ukrajině, v Kazachstánu a Rumunsku. Od loňského léta hájí barvy Araratu Jerevan.