„Čekají nás asi nejdůležitější zápasy sezony,“ připustil bezprostředně po postupu přes moldavský Šeriff Tiraspol útočník Jan Kliment. To ještě netušil, co se bude v plzeňské Viktorii ve zbytku týdne dít. Kluv oznámil příchod hned tří hráčů – na přestup získal Václava Jemelku z Olomouc, jako volný hráč přichází slovenský křídelník Erik Jirka, jenž naposledy působil ve španělském Oviedu, a nakonec přišel na hostování z Ferencvarose Budapešť nigerijský útočník Fortune Bassey.

Nastoupí některý z nových hráčů už proti Hradci Králové?

„Počítáme s nimi. Uvidíme, kolik minut dostanou na hřiště. Určitě by i pro ně bylo lepší, kdyby hned naskočili do zápasu,“ říkal v předzápasovém rozhovoru Pavel Horváth, asistent trenéra Michala Bílka.

Fotbalová Plzeň dál posiluje, z Maďarska přichází nigerijský útočník

Nevyloučil tak změny v sestavě oproti úternímu zápasu s Tiraspolem. „Nabízí se to, protože program máme teď náročný. Ale rozhodneme se až v den zápasu,“ doplnil plzeňský asistent.

„Hradec je velmi nepříjemný soupeř, nečeká nás tam nic lehkého,“ avizoval plzeňský asistent, který reagoval i na to, že se viktoriáni vrací po třech měsících na místo mistrovských oslav.

„Titulový zápas si budeme všichni pamatovat do konce života, ale je to minulost. Hradec letos do soutěže vstoupil výhrou nad Slavií, takže to, že jsme v zápase s nimi získali titul není vypovídající a čeká nás těžký zápas,“ doplnil Pavel Horváth.