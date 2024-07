Do známého prostředí se vrací trenér Pavel Vacek, jenž povede ve Viktorii Plzeň tým žen. Ten se v uplynulé sezoně nedostal do skupiny bojující o titul, to by chtěl nový kormidelník napravit.

„Především výzvu. Velkou profesní výzvu, protože od doby, kdy jsem u týmu pracoval, už nějaká doba uběhla a udělal se kus práce. Je na co navazovat, na čem stavět a věřím, že i kam se posouvat," řekl na úvod pro web Viktorie Plzeň Pavel Vacek.

A s jakými cíli půjde nový trenér do nadcházející sezony.

„Cítím, že náš tým má potenciál, vnitřní sílu. Je to zajímavý mix zkušenějších hráček a drahého mládí. Chceme pracovat a hrát tak, aby se všechny naše holky posouvaly, rozvíjely, ale zároveň chceme být úspěšní. Bude to náročné, ale já naší cestě věřím. Cílem je dostat se do semifinále poháru a probojovat se do první čtyřky, kde nám to uteklo o bod," vysvětloval Vacek.

V tomto týdnu zahájily fotbalistky Viktorie letní přípravu. První přípravný zápas odehrají Plzeňanky v sobotu, kdy se utkají v Tlučné od 17 hodin s pražskou Spartou.

„Od 25. července nás čeká soustředění, tradičně v areálu na Sycheráku. Zde v rámci přípravy odehrajeme utkání s dorostem Bělé nad Radbuzou, dále nás čekají utkání s rakouským Linzem (31. července od 18 hodin v Kaplici), dorosteneckými týmy Nepomuku a Nýřan. V samotném závěru generálka na ligu v Českých Budějovicích s tamním Dynamem," popisoval Pavel Vacek.