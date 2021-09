S napětím očekávané divizní derby mezi fotbalisty Rokycan a Mýta nemělo tentokrát vítěze. Předehrávaný zápas pátého kola skončil před parádní diváckou kulisou bezbrankovou remízou.

FC Rokycany - Slavoj Mýto 0:0 | Foto: Deník/Václav Havránek

Přispěli k tomu oba gólmani. Domácí Dan Houdek i hostující Jan Vild, pro něhož by souboj těchto rivalů mohl mít zvláštní náboj: „Působil jsem v Husových sadech dlouho, ale teď už pět let oblékám mýtský dres. Z počátku jsem to bral prestižně, ovšem dnes už jde o zápas jako každý jiný.“