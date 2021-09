Břasy reprezentuje i tým dospělých. Jenže nyní v nejnižší třídě, což nekoresponduje s léty strávenými v kraji. Proto je jednoznačným cílem postup! Zatím alespoň mezi elitu Rokycanska a pak se prý uvidí. Nádherný areál by si to určitě zasloužil.

Vojta začínal běhat za míčem před pěti lety. Nejprve v rokycanských Husových sadech, ovšem příliš se mu tam nelíbilo. Následoval tedy přestup do Břas, kde je to prý úplně jiné. Na trávníku si nejvíce rozumí s kapitánem Lukášem Vondrákem a Jindřichem Šperlem. Družstvo, za které startují i šikovná děvčata, chce soutěž vyhrát. Kromě přeboru se Primalex představil před několika dny na turnaji Poháru mládeže (původně Ondrášovka Cup) a nevedl si špatně. Těsně prohrál s Juniorem Strakonice i Domažlicemi a deklasoval Nejdek.

Číslo šest na bílém dresu jako by inspirovalo jedenáctiletého fotbalistu SK Primalex Břasy Vojtěcha Šmída ke kanonádě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.