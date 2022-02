„Z výsledku samozřejmě převažuje zklamání. Ale s výkonem jsme spokojení, kluci zaslouží pochvalu. Spartu jsme nenechali hlavně prvních sedmdesát minut hrát, prakticky nic neměla,“ říkal trenér Michal Bílek v pozápasovém rozhovoru.

„Dali jsme dvě branky, měli jsme další šance,“ doplnil 56letý kouč Plzně.

Jenže Sparta z první střely na branku v 71. minutě snížila. I potom mohli viktoriáni z brejků soupeře třetím gólem dorazit, ale nestalo se tak a v nastaveném čase přišel trest v podobě vyrovnávacího gólu Hložka.

„Bohužel pak jsme si nepohlídali standardku,“ litoval Michal Bílek.

V zahazování šancí „dominoval“ především střídající Šulc, jenž měl hned tři během jedné minuty. „Byla to obrovská chyba. Kdyby dal na tři jedna, pravděpodobně by bylo rozhodnuto,“ uznal i kouč Viktorie, přesto plzeňského mladíka nezatracuje.

Hejda: Takhle rozehraný zápas snad nejde ztratit, ale my to dokázali

„Ukážeme mu to na videu a budeme s ním dál pracovat na tom, aby koncovku zlepšil,“ pokrčil rameny při dotazu, co to může se Šulcem udělat. „Spíš s ním budeme pracovat v tom směru, aby to hodil rychle za hlavu a příště si počínal lépe,“doplnil Bílek.

Ani se neobává, že by zbytečná ztráta dobře rozehraného utkání jeho tým psychicky srazila. „Naopak by tohle mělo tým posílit. Náš výkon byl velmi dobrý, musíme ho opakovat v každém zápase,“ znovu zopakoval kouč pochvalu pro svůj tým.

V konečném účtování se může hodit, že viktoriáni mají se Spartou momentálně lepší vzájemné zápasy. Po domácím vítězství 3:2 na podzim teď brali remízu 2:2, což může hrát roli minimálně pro rozložení sil ve finálové skupině o titul, kam oba celky nezadržitelně míří.

„Věděli jsme, že v případě našeho úspěchu na Letné to bude mít Sparta ještě těžší. Ale pořád je naše výchozí pozice velmi dobrá,“ domnívá se Michal Bílek.

Už na Letné byl ale v myšlenkách u dalšího zápasu, který sehrají viktoriáni v sobotu od 18 hodin v Českých Budějovicích.

„Vyhodnotíme si remízu na Spartě a pak se připravíme na Budějovice, Pokud chceme být úspěšní, musíme na výkon z Letné navázat. Pokud polevíme, výhry nebudou přicházet. Jsem rád, že jsme odevzdali takový výkon, i když pro nás se smutným koncem. Teď jsme všichni zklamaní. Ale věřím, že nás to posílí,“ přál si Michal Bílek do dalších zápasů.