O víkendu: do konce podzimní části je ve hře ještě devět bodů. Rokycany si to rozdají v sobotu od 1.30 v Husových sadech s Chebem. Na Slavoj Mýto čeká nedělní domácí zápas také ve 14.30 a soupeř dorazí ze Soběslavi.

Divizní fotbalový tandem mužů se z Rokycanska vydal v sobotu do Plzně. Dopoledne neuspěly Rokycany, které po vítězné sérii podlehly Petřínu vysoko 0:4. Po bezbrankové první půli, kdy za zmínku stojí jen nevyužitá šance domácího Demetera, otevřel skóre Kohout v 53. minutě. Chvíli na to se trefil zmíněný Demeter, po něm Provod a debakl hostů uzavřel v 90. minutě Kotěšovec.

