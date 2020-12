Sportovat lze venku. Vždy pouze dva týmy nebo skupiny.

S tak neúplnou informací si museli poradit i představitelé fotbalové asociace k formátu sportování. Přetavili je v základní poznatky, které lze aplikovat třeba už na nadcházející víkend.

Při dodržení zvýšených hygienických opatření lze:

1. sehrát přátelské utkání ve standardním počtu hráčů na soupisce. Celkový počet osob účastnících se přátelského utkání, by bezpochyby neměl přesáhnout padesát lidí, což je maximální počet stanovený pro konání hromadné akce.

Současně však platí, že utkání je nutné sehrát bez diváků;

2. pro tréninky lze použít pravidla pro konání přátelských utkání přiměřeným způsobem.

Novinkou je použití vnitřních prostor (šatny, sprchy, sociální zařízení) – ideálně v oddělených skupinách.

Zbirožští využijí umělý trávník v areálu FC Rokycany od ledna

Zbiroh – O záchranu v krajské 1. B třídě se chtějí porvat fotbalisté TJ Město Zbiroh. Mají sjednané dva přípravné souboje a znají termíny mistrovských duelů.

Přátelsky: na sobotu 9. ledna od 15.30 si Zbiroh zve Spartak Žebrák do areálu FC Rokycany.

O týden později (tedy 16. 1.) se borci TJ Město střetnou na stejném místě s Křimicemi. Výkop je v 17.30 hodin.

O body: dohrávka 6. kola s Vejprnicemi B se uskuteční v sobotu 23. ledna od 14 hodin. Zápas se Smíchovem B je domluvený na 6. února od 10.15 a 14. 2. Zbiroh hostí Kozolupy od 17.30 (vše v Rokycanech).

Vyúčtování fotbalové podpory musí být hotové do 31. prosince

Rokycansko – Fotbalová asociace České republiky (FAČR) upozorňuje spolky, že vyúčtování Finančních podpor FAČR pro rok 2020 je spuštěno. Pro realizaci akce je třeba splnit tyto úkoly:

•Vyplnit sloupec „vyúčtování“.

•Doložit doklady a doklady o platbě, výsledovku a závěrečnou zprávu.

•Odeslat celkový rozpočet ke kontrole.

Sekretáři okresních svazů mají za úkol kontaktovat kluby, které obdržely mimořádnou finanční podporu. Platí pro ně, že do vyúčtování musí doložit jen doklad a doklad o platbě. U této podpory není potřeba dokládat výsledovku a závěrečnou zprávu. Vyúčtování finanční podpory musí být řádně odevzdáno v systému IS FAČR do 31. prosince letošního roku. (vil)