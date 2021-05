Úsek, který vede Martin Drobný z Rokycan, vydal i další důležitá data. Do konce května musí být na pražský Strahov odeslané přihlášky (za každou kategorii zvlášť). Losovací aktiv se má předběžně konat 19. června. A ještě jedna důležitá informace: předkolo MOL Cupu se nekoná! Pokud jde o zmíněný jízdní řád podzimu 2021, počítá s ukončením na sklonku října. Jediné vložené kolo bude v úterý 28. září. Česká liga dorostu (s FC Rokycany) začíná ve středu 11. srpna a o tři dny později se připojí divize starších žáků i věková skupina U13 a U12.

Zájemci o trenérskou licenci C mohou psát Matěji Spěváčkovi

Rokycansko – Na teritoriu okresního fotbalového svazu byl už několikrát osloven Grassroots trenér mládeže FAČR Matěj Spěváček s dotazy na doškolení či obnovení trenérské licence C.

Obrací se tudíž na zájemce, kteří by si chtěli základní trenérskou abecedu pod křídly rokycanského svazu oprášit. Žádá o spolupráci kluby republikových, krajských i okresních soutěží, a to napříč všemi věkovými kategoriemi. Čas je do 30. května a stačí napsat email: spevacekmatej@gmail.com