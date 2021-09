Rokycansko – Fotbalový okresní přebor žáků pokračoval kompletním čtvrtým kolem. Dařilo se v něm hostům, kteří si třikrát odváželi plný počet bodů: Mirošov – Zbiroh 2:12, Mýto – Raková 3:6 a Holoubkov – Strašice 0:6. Doma byly pánem jen Radnice, ale stálo to za to. Rozdrtily vrstevníky z Volduch 18:1. V čele jsou Strašice a Raková s 12 body

Hrádecké fotbalistky se v Chyši prosadily jednou a nestačilo to

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.