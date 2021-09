OKRESNÍ SOUTĚŽ - Volduchy B pořádaly střelecký den, odnesla to záloha Mirošova

Strašice – Skomelno 6:0 (3:0). Hosté do tohoto střetnutí dotírali na vedoucí Radnice, jenže narazili: 20. Štych, 30. Pospíšil, 45. Štych, 56. Hrách, 69. Huttr a 83. Pospíšil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.