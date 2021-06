Šéftrenér této věkové kategorie Matěj Spěváček svolal lodivody i další funkcionáře do restaurace Slavoje Mýto. Pozval za Plzeňský kraj zkušeného Pavla Hudečka nebo předsedu OFS Václava Havránka. Z klubů, kde se benjamínkům věnují systematicky, nechyběl nikdo! „Zatím to vypadá tak, že přebor starších žáků chce hrát deset družstev, zatímco v kategorii těch mladších jsou jen tři celky. Přihlášky ale nejsou všechny,“ seznámil účastníky s aktuálními počty sekretář svazu Václav Vildmon.

S ohledem na nucenou přestávku a přesuny do jiných věkových skupin se nabízí klasickou soutěž v jedenácti hráčích na každé straně. Není však vyloučena ani varianta 8+1, kdy by hřiště byla zmenšena o pokutová území, ale jinak se pravidla nemění (ofsajdy na útočné polovině, atd.). Soupeři by se vždy před víkendem dohodnou, jak to s jejich kádry vypadá.

Je pravděpodobné, že ročník 2021/2022 začne na sklonku srpna.

Souhrn výsledků z odehraných přípravných zápasů a turnajů

Rokycansko – Některé kluby se daly po nucené přestávce dohromady a zde je kaleidoskop výsledků.

Strašice: Muži Spartaku se rozjeli do středočeských Lochovic a s domácím týmem remizovali 3:3.

Dobřív: k sousedům na Berounsko zamířili i chlapi Sokola. Po domácím debaklu 2:6 se Zaječovem zvládli odvetu lépe. Prohráli těsně 3:4, ovšem mnohem víc mrzí dlouhodobé zranění dvou opor.

Rokycany: dorostenci FC se nakonec rozjeli k turnajovým střetnutím za vrstevníky SK Petřín. Starší i mladší chlapci Rokycan prohráli shodně 0:6.

Mýto: dnes od 18 hodin se zaplní areál na Letné. Slavoj hostí v turnajovém měření sil Senco Doubravka!