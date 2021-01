Valné hromady OFS se nemohou konat v 5. ani 4. stupni PES

Rokycansko – Aktuální epidemická situace hovoří zcela proti možnosti pořádat valné hromady okresních fotbalových svazů. Rokycansko nevyjímaje.

Stále je v Česku stanoven PES 5, který omezuje minimálně do 10. ledna volný pohyb. Volební sněmování, plánovaná do tohoto data, jsou tedy odložena a příslušný vzor dokumentu rozeslal generální sekretář FAČR Jan Pauly do jednotlivých regionů. Při odkládání (respektive určení nového termínu zasedání) je nutné dodržet opět lhůtu pro svolání uvedenou ve stanovách (ode dne odložení do nového termínu jednání) a posunout i čas pro podání kandidatur podle nového určení valné hromady..

Zasedání, která by se měla konat od 11. do 25. ledna jsou z dnešního pohledu také v nebezpečí. V tomto datu bychom se měli nacházet v PES 4, přestože aktuální čísla tomu nenasvědčují. Ani v tomhle stupni však nelze valné hromady klasicky uspořádat.

Dodejme, že Rokycansko má zatím naplánovaný čtvrtek 28. ledna, ale výkonný výbor bude na aktuální situaci reagovat.

Manažer FC Rokycany Pavel Černý byl u narozenin SK Hořovice

Hořovice, Rokycany – Rok 2020 byl pro fotbal v Hořovicích významný. Patrioti klubu si připomněli 110 let existence a stihli to v létě mezi koronavirovými restrikcemi.

Pozvání k benefičnímu zápasu přijali i zástupci našeho okresu. Byl mezi nimi Petr Szüllö nebo nynější manažer divizních Rokycan Pavel Černý. Rodák ze Strašic je také na archivním snímku z roku 1987 (v horní řadě vpravo) a nenechal si ujít ani střetnutí s bývalými spoluhráči, při němž o mistrovské body nešlo.

Hořovice i Rokycany dnes startují v divizní skupině A. Plánovaný restart soutěže na sklonku ledna je však značně ohrožen.

Fotbalisté se mohou připravovat zatím maximálně ve dvojicích

Rokycansko – Vidina obnovení fotbalových soutěží se našim zástupcům v republikových a krajských soutěžích vzdaluje. Pátý stupeň omezujících kroků vylučuje tréninky alespoň v šestičlenných skupinách. Povolena jsou setkání maximálně dvou lidí, což znamená obrovské komplikace s přípravou.