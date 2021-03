Miroslav Bešťák, který trávil podzim života v Hrádku, zesnul ve věku 76 let. „Věnoval se mládežnickým družstvům, dlouho fungoval jako vedoucí týmů dospělých a nenapodobitelná byla jeho vyjádření v roli hlasatele mistrovských zápasů,“ sděloval náš spolupracovník Pavel Grimm. Bešťákův odchod rozesmutněl také starostu okresního města Václava Kočího: „Míra byl nejen voják každým coulem, ale také skvělý chlap. Uměl říci vše na rovinu a nikdy nezkazil žádnou zábavu.“

Vladimír Zýka, který zemřel v 68 letech, byl pro přátele spíše Mireček. S tím, že kromě FC Rokycany jeho srdce bilo pro Spartu Praha a Manchester United.

Agentura TrefTo se hlásí o slovo

Rokycansko – Nezlomní fotbaloví nadšenci Martin Drechsel a Radek Šilhánek chtějí pod křídly agentury TrefTo oživit populární turnaje těch nejmenších. Jenže v hale gymnázia to zatím nejde (a zamčeno tu asi bude ještě dlouho), přičemž otazník visí i nad jarními měsíci.

Známý už je termín 15. ročníku obřího turnaje O pohár starosty města Rokycan. Pokud to situace dovolí, obsadí benjamínci hřiště v Husových sadech 22. května! S tím, že ročníky 2010/11 by nastupovaly s gólmanem a pěti hráči v poli, ročník 2012/13 by bojoval systémem 4+1 a 2014/2015 se třemi hráči v poli. Přihlášky lze už nyní zasílat na trefto@post.cz a bližší informace získají uchazeči na zde.

Memoriál Jiřího Potůčka Tolara oslovuje kategorii do devíti let

Břasy – Fotbalisté Primalexu chtějí být důkladně připraveni na restart sezony. První vlaštovkou by mohl být další ročník Memoriálu Jiřího Potůčka Tolara. Muže, který v pozici radisty skupiny Silver A po sobě zanechal nesmazatelnou stopu v dějinách II. světové války.

Jeho památku stylově uctívají nejmenší fotbalisté. Tentokrát by to 1. května měla být kategorie U9 (ročník 2012 a mladší). O týden později mají dostat šanci starší přípravky – pochopitelně, pokud to bude možné.

Bližší informace sdělí zájemcům vedoucí mládeže SK Primalex Radek Nový (telefon 721 172 791).