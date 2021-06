Divizní FC se představí ve středu

Rokycanští muži se od 18 hodin utkají se svým rezervním týmem

Fotbalisté z Husových sadů dohánějí tréninkové resty. Ještě na sklonku května a pak především v červnu je čeká několik herních prověrek.

FC Rokycany A – FC Rokycany B, středa 26. května od 18 hodin. Pozítří dojde na prestižní souboj obou týmů dospělých. Rezerva má výhodu, že už krotila míč v duelu s mladíky.

Rokycany B – dorost FC Rokycany 3:2 (2:1). Po nepříjemně dlouhé přestávce toho hráči moc nezapomněli. K vidění byla totiž urputná bitva, v níž byli dorostenci (Česká fotbalová liga) kvalitním sparingpartnerem. Ujali se vedení zásluhou Titla a záloha mužů pak přišla o zraněného Klíra. Ještě do poločasu Hájek s Hubertem otočili stav, aby po obrátce Pyosa zařídil vyrovnání. Konečnou podobu výsledku však dal J. Drábek a chlapi těsné vedení přes značný tlak dorostenců (s mnohem širším kádrem) udrželi!

DALŠÍ POŘAD

V neděli 30. května dorostenci FC vstoupí do turnaje Hořovic dvěma zápasy s vrstevníky Písku. V kategorii U19 od 10 a v U17 od dvanácti hodin.

Ve středu 2. června pak sedmnáctka FC hostí Petřín od 18 hodin.

Atraktivní bude v pátek 4. června od osmnácti hodin zápas divizních Rokycan proti ligovému dorostu Viktorie Plzeň s výkopem v osmnáct hodin.

Jízdní řád dále obsahuje duel Rokycan B v Radnicích (11. června), o den později Rokycany A přivítají Dobříš a napilno budou mít i mladíci FC. Detailněji vás budeme o zápasech informovat na stránkách i webu Rokycanského deníku!

Radničtí trénují dvakrát týdně. Prověří je rezerva FC Rokycany

Radnice – Fotbalisté TJ Sokol potvrdili i při nucené přestávce, že tvoří bezvadnou partu. Věnovali se modernizaci areálu a s uvolněním některých restrikcí se pustili do tréninků.

Připravují se dvakrát týdně (úterý, čtvrtek) a dohodnuto je několik herních prověrek. V sobotu 5. června by to mohl být turnaj, organizovaný hráči. V pátek 11. června pak do Radnic dorazí záloha FC Rokycany a o týden později je sjednaný souboj s Petřínem B.

Následuje čtrnáctidenní přestávka a po ní intenzivní činnost před brzkým začátkem sezony. Hned 9. července se Radnice představí v Chotíkově, 16. 7. přivítají Mýto B a 24. července se rozjedou do Dobřan. Premiéra o body má být 31. 7.!

Mýtští to vzdali kvůli dešti

Mýto – V pátek večer měli fotbalisté Slavoje Mýto absolvovat domácí zápas Memoriálu Matěje Strejčka. Kvůli dešti však střetnutí se Sencem Doubravka operativně odvolali. Představí se podle losu tuto sobotu v Přešticích.

Na včerejšek pak měli přípravná utkání domluvená dorostenci Slavoje a po nich muži Mýta B.