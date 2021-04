Už začátkem tohoto týdne přistoupila sportovně technická komise okresního fotbalového svazu (Josef Kotnauer, Zdeněk Bezděk) k radikálnímu řešení. Jako první v České republice rozhodla o předčasném ukončení sezony 2020/2021 s tím, že nebudou realizované postupy ani sestupy v soutěžích. Včera se k tomu přidaly další regiony. Družstva, vyhřívající se na výsluní tabulek, tak jsou smutná. Týmy, jimž hrozil pád, se naopak radují z nečekané záchrany.

Start ročníku 2021/22 bude přizpůsobený krajskému zahájení. S dovětkem, že na Rokycansku bude v rámci okresu zrušené startovné pro dospělé i mládež!

Rokycansko má předsedu kraje a zastoupení v revizní komisi

Rokycansko – Pouze ve čtyřech lidech cestovali delegáti OFS Rokycany na valnou hromadu krajského fotbalového svazu. Poslední člen výkonného výboru chyběl z pracovních důvodů.

Pětihodinové jednání ovlivnily volební akty. Nejjednodušší byl nakonec výběr svazového šéfa, jímž se stal Martin Drobný z Rokycan. Bývalý hráč působil dlouho v Husových sadech, a to v dresu tehdejší Škody či RND. V kraji je dlouholetým předsedou sportovně technické komise a chce se nyní orientovat zejména na mládež. Náročnější to už bylo s výběrem osmi mužů do výkonného výboru. Zejména v komoře OFS, kde muselo být i druhé kolo. Ve finále byla z 12 kandidátů vybrána revizní a odvolací komise. Důvěru dostala i Simona Dongres z Mýta.

Dosáhne Vladimír Žák na deset tisíc hlasů?

Rokycansko – Bezmála devatenáct tisíc hlasů se už objevilo v anketě O nejpopulárnějšího fotbalistu Rokycanska. Malý okres se tak řadí k republikovým premiantům!

V průběhu čtvrtka přetekl počet hlasů pro voldušského kanonýra přes fantastických osm tisíc (v pátečním odpoledni už to bylo 8300) a parta „Hřebenářů“ si dělá zálusk do konce soutěže nasbírat minimálně deset tisíc.

Stříbrnou pozici drží Lukáš Krajdl z Příkosic se zhruba pěti a půl tisící kliknutími. Na třetím místě se včera nacházel rokycanský srdcař Jan Hereit. Absolutorium ovšem zasluhuje i dalších osm aktérů:

Jan Vild (Slavoj Mýto), Jaroslav Břicháček (Raková), Tomáš Teplý (Holoubkov), Pavlína Přibilová (Hrádek), Ladislav Šťastný (Dobřív), Karel Marchal (Město Zbiroh), Michal Černý (FC Rokycany) nebo Lukáš Aubrecht (Radnice).

Hlasovat můžete pro svého oblíbence každých pět minut na webových stránkách Deníku ve sportovní sekci. Soutěž se uzavře příští pátek o půlnoci.