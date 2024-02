Zajímavou a jedním dechem dodejme i kvalitní fotbalovou podívanou přichystala hned tři družstva dorostenců a mužů FC Rokycany svým příznivcům.

Zimní příprava 2024: FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelených dresech) - SK Rapid Plzeň 3:2. | Foto: David Koranda

FC Rokycany U19 - Staňkov 5:0 (2:0). Proti chlapům z Domažlicka, kteří v krajské 1. A třídě prožívají složité období, nastoupil divizní starší dorost FC. Měl navrch, ale převahu zúročil až v závěru poločasu dvěma slepenými góly. Nejprve se prosadil Pour a vzápětí po parádní kombinaci Beneš ranou k tyči. Po změně stran dal o sobě vědět Ferenc. Nová tvář ze Spáleného Poříčí dělovkou z dálku trefila šibenici a bylo to 3:0. V 57. minutě zaváhal staňkovský gólman při rozehrávce a potrestal ho Beneš. Deset minut před koncem se do střelecké listiny zapsal i Pařízek.

FC Rokycany - Rapid Plzeň 3:2. O zápase s elitním týmem krajského přeboru jsme informovali detailněji.

FC Rokycany B - SK Rakovník 1:2 (0:0). Zatímco v sobotu si hráči i příznivci užívali takřka jarní počasí, v neděli se podmínky diametrálně změnily. Déšť, vítr a chlad, to byly pro aktéry i diváky složitější faktory. Nicméně vyrovnali se s nimi se ctí a byla to pro obě družstva užitečná příprava v rytířském duchu. Domácí se po obrátce ujali vedení Jiřím Drábkem a stav 1:0 vydržel do 68. minuty. Středočeši (startují v 1.A třídě) srovnali hlavičkou po rohovém kopu a hned po rozehrání se prosadili podruhé.

O víkendu: kromě tréninkových jednotek absolvují muži FC Rokycany další herní prověrky. První celek v hlavním městě proti Motorletu a rezerva FC v neděli 18. února od 15 hodin přivítá FK Žákava.