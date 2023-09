Zaměstnanecká liga Deníku ve fotbale pokračuje v úterý 19. září již čtvrtým ročníkem. Na hřišti v Rakové se v okresním kole utká šest týmů, vítěz postoupí do krajského kola. Za tým společnosti Weiler Holoubkov odpovídal na otázky kapitán mužstva Martin Drábek.

Kapitán týmu Martin Drábek. | Foto: archiv M. Drábka

Co rozhodlo, že jste se přihlásili do turnaje - vidina zábavného dne, motivace předvést se, sen o výhře, nebo něco jiného?

Tak učitě je to zviditelnění firmy, ale i pěkně strávené fotbalové odpoledne.

Jaké máte vlastně ambice v turnaji?

Vyhrát všechny zápasy a postoupit do dalšího kola.

Co byl váš dosavadní největší fotbalový/sportovní zážitek?

Za žáky jsem si zahrál první ligu proti ligovým týmům Sparty a Slavie.

Koho ze současné fotbalové reprezentace nejvíce obdivujete a proč?

Docela se mi líbí Václav Černý. V poslední době šel hodně nahoru.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Můj sen je vidět naživo španělské El Clásico nebo nějaký zápas v anglické Premier League.

Jak vidíte šance Viktorie Plzeň v Evropské konferenční lize, chodí někdo z vašeho týmu na stadion?

Podle soupeřů, které má Viktorka ve skupině, by měla postoupit nejhůře z druhého místa. Tak snad to klapne. Jinak do Plzně na Viktorku hráči našeho týmu pravidelně chodí.

