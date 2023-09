Čtvrtý ročník okresního kola Rokycany Zaměstnanecké ligy Deníku ve fotbalu vyhrála společnost Hutchinson, která ve finále na hřišti v Rakové porazila firmu Borgers 3:1. Vítězné mužstvo postoupilo do krajského semifinále. Úterního okresního kola v Rakové se zúčastnilo šest týmů.

Zaměstnanecká liga Deníku, okresní kolo v Rakové | Video: Martin Švec

Pozoruhodné bylo, že finalisté Hutchinson a Borgers porazili v semifinále vítěze skupin. Hutchinson v základní skupině prohrál s týmem společnosti Geis 2:7, ale porazil družstvo SŠ Jeřabinová/Possehl Elektronic. V semifinále si poradil s firmou Weiler Holoubkov výsledkem 4:0.

"Do turnaje jsme vstoupili laxně, dostali jsme rychlý gól a pak už jsme jen dotahovali. Do druhého zápasu jsme šli s tím, že jestli něco chceme uhrát, musíme vyhrát. To se povedlo a pak už jsme vyhrávali. Ambice vyhrát byly, ale první zápas ukázal, že sem přijeli dobří fotbalisti a že to nebude jednoduchý. Soupeři hráli dobře, byli silní na míči, což nám zpočátku dělalo velké problémy," řekl za vítězný tým Hutchinsonu Štefan Merhaut.

Společnost Borgers, poražený finalista, také neuspěla ve svém prvním utkání. S firmou Weiler Holoubkov padla 0:4, následovalo vítězství nad Rumpold/Saxana 5:3 a v semifinále těsně vyhrála nad společností Geis 3:2. "Po prvním zápase, který jsme prohráli 0:4, bereme druhé místo jako úspěch. Nejvyrovnanější bylo semifinále, ale hlavně druhý zápas ve skupině byl těžký, protože jsme potřebovali vyhrát, abychom postoupili," prohlásil za Borgers Jiří Kořínek.

Zápas poražených semifinalistů, tedy o třetí místo, ovládl Geis výhrou nad Weiler Holoubkov 5:2. "Přišel jsem si hlavně zahrát fotbal s kluky, které znám pouze z práce. Docela se nám turnaj povedl, tým byl docela dobrý. Škoda, že jsme prohráli v semifinále. Utkání o třetí místo jsme zaslouženě vyhráli," uvedl Václav Lisý ze společnosti Geis.

Weileru Holoubkov se play-off vůbec nepovedlo, protože prohrálo semifinále i souboj o bronzové medaile. "Semifinále bylo nejtěžší zápas. Když jsme ho prohráli, působili jsme v zápase o třetí místo odevzdaně, byli jsme zklamaní ze semifinálové porážky. Jelikož jsme vyhráli základní skupinu, čekali jsme lepší výsledek. Chtěli jsme vyhrát," konstatoval Radek Tůma, kapitán mužstva společnosti Weiler Holoubkov.

"Proč to nevyšlo? V semifinále jsme neproměnili šance a zaslouženě jsme prohráli. V utkání o třetí místo jsme dostali pět gólů po chybách, které soupeř potrestal," dodal Tůma.

Na pátém místě skončila Střední škola Jeřabinová v Rokycanech, která vytvořila jeden tým se společností Possehl Elektronic. Porazili (4:3) rovněž mužstvo ze dvou organizací, a to firem Rumpold a Saxana Group. "Páté místo je krásné. Zápas o umístění byl vyhrocený, ale to ke sportu patří. Myslím si, že jsme si turnaj užili. Příští rok maturuju, takže jako odměnu jsem dostal možnost zahrát si fotbal na Zaměstnanecké lize Deníku," potěšilo Jakuba Kašpara, studenta SŠ Jeřabinová.

Okresní kolo Zaměstnanecké ligy Deníku v Rakové.Zdroj: Deník/Martin Švec

Mužstvo Rumpold/Saxana Group bralo šesté místo se smíšenými pocity. "Důležité je, že se nikomu nic nestalo, lidé se pobavili a že areál je využitý. Měli jsme vyšší ambice, protože loni jsme skončili třetí, takže jsme trochu zklamaní, ale opakuji, hlavní je, že se nikomu nic nestalo. Nejtěžší zápas byl ten první proti běhavému soupeři Weileru Holoubkov, navíc malé hřiště spíš vyhovuje techničtějším hráčům," povídal Za Rumpold/Saxana Group František Bůcha, který je i starostou Rakové.

Sešup ze třetího na šesté místo si s úsměvem vysvětloval takto: "Stárneme. Každý rok je znát."

Turnaj se hrál na vedlejším hřišti fotbalového areálu v Rakové. "Turnaj byl super, ale škoda, že v pondělí napršelo, takže jsme si nemohli zahrát na hlavním hřišti, kde je tráva o něco lepší," mrzelo Jiřího Kořínka (Borgers).

Aktéři si pochvalovali atmosféru turnaje. Za vadu na kráse označili malý počet týmů. "Byl to dobrý, ale mohl být lepší, protože loni hrálo osm nebo deset mužstev a letos jen šest," povzdychl si František Bůcha.

S ním souhlasil Václav Lisý z Geisu. "Atmosféra byla hezká, ale škoda, že se nepřihlásilo více týmů, aby turnaj trval o něco déle. Jinak to bylo pohodové odpoledne. Zaměstnaneckou ligu jsem hrál poprvé a když bude příležitost, tak bych si ji chtěl zahrát i příští rok," uvedl fotbalista divizního Petřína Plzeň.

"Atmosféra byla super, letos jsem hrál poprvé. Jen je škoda, že se hrálo na menším hřišti, na větším a za účasti více týmů by byla větší sranda. Nevýhodu bylo, že hvizd rozhodčího na vedlejším hřišti mátl," řekl Jakub Kašpar, který jinak hraje krajský přebor za Plzeň-Černice.

Společnost Weiler Holoubkov hrála už třetí ročník Zaměstnanecké ligy Deníku. "Úroveň turnaje se každý rok zvedá, jezdí více fanoušků. Líbí se mi to," všiml si Radek Tůma, jenž kope okresní přebor Rokycany za Těškov.

Atmosféra turnaje se zamlouvala i zástupcům Hutchinsonu, i když ostatní týmy měly větší podporu. "Naši fanoušci přijdou až na krajské semifinále," usmíval se Štefan Merhaut, který hraje I. B třídu za Blovice.

Fotbalistům chvíli trvalo, než se sžili s rozměry hřiště a systémem hry pět hráčů v poli a brankář.

"Na malém hřišti pět proti pěti je hodně soubojů, některé týmy do toho šly zostra, což nebylo úplně příjemné," vypozoroval Václav Lisý z Geisu.

"Na menším hřišti je fotbal více kontaktní, ale malá kopaná také není špatná, přidal se Radek Tůma z firmy Weiler Holoubkov.

Jiří Kořínek ze společnosti Borgers rozdíl moc nevnímal, protože přes zimu hraje v hale futsal. "Myslím si ale, že na počet pět plus brankář by to chtělo větší hřiště, nebo hrát čtyři plus brankář. Není čas na nahrávku, musíte dávat balon rychle od nohy a nakopáváte dlouhé balony," vysvětlil odchovanec rokycanského fotbalu, ale momentálně hráč německého FC Langdorf.

IV. ročník Zaměstnanecké ligy Deníku v RakovéZdroj: Deník/Jana Moulisová

Vítězný tým Hutchinson doplní v krajském semifinále mužstvo společnosti Easy Homes Solutions, která vyhrála okresní kolo na Plzeňsku."V semifinále to bude těžší, ale nemůžeme do něj jít s tím, že nic neukopeme, musíme tam jít s tím, že něco chceme předvést. Uvidíme, co se nám povede," nastínil Štefan Merhaut (Hutchinson).

Z krajského semifinále se postupuje do celostátního finále.

Vítěz celostátního finále získá třídenní letecký zájezd na vybrané fotbalové utkání zahraniční ligy, druhý tým vyhraje čtyřdenní pobyt ve čtyřhvězdičkovém lázeňském resortu PAWLIK – AQUAFORUM, Františkovy Lázně a třetí tým získá cenu dvoudenní pobyt v Plzni s návštěvou Plzeňského Prazdroje, luxusní večeří a ubytováním na jednu noc plus dárek.

Výsledky:

Skupina A: Rumpold/Saxana - Weiler Holoubkov 1:2, Weiler Holoubkov - Borgers 4:0, Rumpold/Saxana - Borgers 3:5.

Skupina B: SŠ Jeřabinová/Possehl Elektronic - Geis 0:2, Geis - Hutchinson 7:2, SŠ Jeřabinová/Possehl Elektronic - Hutchinson 0:5.

O 5. místo: SŠ Jeřabinová/Possehl Elektronic - Rumpold/Saxana 4:3.

Semifinále: Weiler Holoubkov - Hutchinson 0:4, Geis - Borgers 2:3.

O 3. místo: Weiler Holoubkov - Geis 2:5.

Finále: Hutchinson - Borgers 3:1.

