Raková – Vejprnice B 0:4 (0:2). Hodně smutný středeční večer v obci poblíž Rokycan odstartovala 18. minuta a v ní červená karta pro domácího Šrámka (podle zápisu za zmaření zjevné brankové možnosti). Seveřané vycítili šanci a po půlhodině hry je rozjásal Csambal. Když těsně před odchodem do kabin zvyšoval na rozdíl dvou gólů Paum, vypadalo to s domácími zle.

Nervozita se po některých výrocích sudího Špírala přenesla i do ochozů, takže po obrátce to chvílemi vypadalo, že rozhodčí bez újmy na zdraví neodjede. Pikantní přitom je, že stejný arbitr o čtyři dny dříve vyloučil dva hráče Vejprnic B plus vedoucího mužstva při utkání v Dýšině. Tentokrát neměl slitování s Rakovou, která inkasovala ještě dvakrát a navíc přišla o vyloučeného kapitána Bůchu.

Zbiroh – Raková 4:0 (3:0). V sobotu cestovala Raková k doslova existenčnímu derby do Zbiroha. Domácí rovněž uprostřed minulého týdne absolvovali odložený zápas v Dýšině a protože ho vyhráli 1:0, dýchalo se jim mnohem lépe.

Proti Rakové vydržel bezbrankový stav třicet minut. Poté skóroval Huňáček a Zbiroh byl na koni. Přesto musel na pojistku čekat až do 64. minuty, kdy se trefil Chvojka. Deset minut před koncem rozjásal fanoušky TJ Město Marchal a tečku za střetnutím udělal znovu Huňáček.

Podívejme se na sestavy:

Zbiroh: Kučera, Lojek (77. Urx), Huňáček, Sefzig, Ludvík (82. Dubček), Chvojka, Rada (77. Bystřický), Švehla, Švarc (46. Marchal), Kořínek, Brož (82. Sůva).

Raková: Svěchota, Procházka, Mrkva (75. Filip Šrámek), Běle, Štincík, Smitka, Rottenborn (64. Kartýsek), Jakub Šrámek (75. Živný), Kašpar, Břicháček, Reitspies (46. Turek).

Rozhodoval Stadler, žluté karty 2:1.

V sobotu jede Zbiroh za vedoucím Smíchovem, Rakovou čeká nedělní zápas v Příkosicích.