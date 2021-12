Podobně, byť ještě trošku víc odvážněji odpověděl například člen divizních Přeštic Tadeáš Přibáň. „Určitě je větší motivace. Hlavně ve chvíli, když přijdou vysoké blondýny,“ smál se špílmachr s tím, že jestli si tohle přečte jeho drahá polovička, je s ním konec.

Mnohem výraznější motivaci má také Jiří Vališ z Běšin (III. třída na Klatovsku), který dívkám slibuje za jejich fandění i nějaký ten míč v síti. „Ženy na fotbale? Mám větší motivaci, to je jasné. I Ronaldo přece potřebuje fanynky,“ řeže se Jiří Vališ. „A když tam fanynky jsou, garantuji jeden gól za zápas. I kdybych hrál proti Chelsea,“ dodává s úsměvem.

Jiní mají větší motivaci, když se na fotbalový zápas přijdou podívat hlavně přítelkyně, manželka či rodina. „Když jsem byl mladší a svobodný, měl jsem větší motivaci, ale teď jsem rád, když je na zápase moje rodina,“ nechal se slyšet zkušený stoper a kapitán TJ Měcholupy Karel Veselka.

„Nevím, jestli tohle není anketa pro nějaké mladší hráče, já už těch fanynek moc nemám. Musím říct, že mám jenom jednu fanynku, a tou je moje manželka. Nic jiného by mi doma ani neprošlo,“ usmívá se Petr Mužík, kapitán třetiligových Domažlic.

„Pokud se na mě přijde podívat moje žena, pak se mi hraje vždy lépe, můj výkon je kvalitnější a lepší a obecně z toho mám lepší pocit. Nicméně jinak to neřeším. Je super, že ženy chodí na fotbal podpořit své partnery, rodinné příslušníky nebo třeba jdou ulovit nějakého budoucího Ronalda,“ má zase jasno Martin Kalný, který jinak válčí za rezervu Sušice v okresním přeboru Klatovska.

„Přítomnost fanynek moc nevnímám. Větší motivaci mám, když se přijde na zápas podívat rodina, přítelkyně nebo někdo blízký,“ přidal se k němu i mladý brankář Tachova Petr Landrgott.

Ženy na tribuně či kolem ikonických klandrů nechávají naprosto klidným třeba Václava Stuchla, zkušeného gólmana Unionu Plzeň. „Mě přítomnost fanynek nerozptyluje ani zvlášť nemotivuje. Patří k fotbalu stejně jako dobré pivo a klobása, a hlavně v mém věku se už dokážu soustředit,“ vysvětluje bývalý gólman Štěnovic na jihu Plzeňska. „To mě víc rozptyluje špatný výkon rozhodčího,“ konstatuje vážně.

Celkem se ankety v Plzeňském kraji zúčastnilo dvaadvacet fotbalistů, kteří se v drtivé většině až na pár ženáčů či okroužkovaných plejerů shodli.

Napříč celou republikou reportéři Deníku oslovili celkem 260 fotbalistů. 181 hráčů přítomnost fanynek motivuje, 59 kopáčům je to víceméně jedno a 20 hráčů přítomnost ženských divaček na hřišti rozptyluje.

Jak odpovídali další fotbalisté z kraje?

Otázka: Motivují mě ženy v hledišti, nebo mě rozptylují?

Tomáš Novák (SK Klatovy 1898, FORTUNA divize A): „Ano, rozhodně mě přítomnost fanynek více motivuje, ale určitě mě nerozptyluje.“

Martin Šašek (FK Horažďovice, I. B třída, skupina B): „Vždycky je super, když je na zápase co nejvíce diváků. Ať už se jedná o chlapy, nebo ženy. To je motivace.“

Radim Remiáš (TJ Holýšov, krajský přebor): „Mám moc rád fanynky na fotbale. Je skvělé, že i ženy chodí na fotbal a samozřejmě, když jich tam pár je, tak mám o motivaci postaráno. Jen škoda, že jich chodí málo a lidé celkově v dnešní době bohužel na stadionech chybí.“

Vojtěch Suchý (SK Petřín Plzeň, FORTUNA divize A, I. A třída): „Myslím si, že mě nějak moc přítomnost fanynek neovlivňuje, spíše mě pozitivně motivuje.“

Adam Král (TJ Zruč, krajský přebor): „Mám určitě větší motivaci. Především, když je na tribuně moje nejmilejší (úsměv).“

Milan Mészáros (SK Klatovy 1898, FORTUNA divize A): „Určitě mám větší motivaci, i když zrovna na naše zápasy moc fanynek nechodí (smích).“

Tomáš György (FK Okula Nýrsko, krajský přebor): „Samozřejmě, že mě ženy na tribuně motivují. Já osobně stydlín nejsem, občas se rád předvedu, to je jasné (smích). Je ovšem pravda, že si ale nevybavuji ženskou, která by mě až tak vyhecovala, že bych šel třeba i do skluzu (smích).“

Jan Holý (TJ Start Luby, I. A třída): „Jo, mám větší motivaci. Hraje se mi lépe, je tam vidět větší zápal. Každý se chce přece předvést. Ale to platí všeobecně. Když jsou na fotbale fanoušci, hraje se zkrátka lépe včetně motivace.“

David Tříska (I. B třída, skupina B): „Nikdy jsem to neřešil a nikdy mě to nerozptylovalo. Ale pokud by tam byla Playmate z časopisu, tak bych se asi moc nesoustředil (smích).“

Ondřej Kotrnoch (Sokol Lhota, krajský přebor): „Ano, je to příjemnější, když jsou na fotbale slečny.“

Lukáš Roubal (SK SENCO Doubravka, FORTUNA divize A): „Motivaci mám pořád stejnou, a to velkou. Ale asi mám větší, když se přijde podívat přítelkyně – chci dát branku pro ní. Jinak mě její (ani nikoho jiného) přítomnost nerozptyluje.“

Tomáš Korelus (TJ Jiskra Domažlice B): „Asi mám větší motivaci. Vzhledem k tomu, že ženský tým sám trénuji a hráčky se občas chodí koukat, je dobré ukázat, že fotbalu trošku rozumím a nejsem žádný vidlák (smích).“

Jan Vodrážka (SK Petřín Plzeň, FORTUNA divize A, I. A třída): „Ano, když jsou ženy na tribuně, mám větší motivaci.“

Karel Kalivoda mladší (FK Okula Nýrsko, krajský přebor): „Mám větší motivaci. Jejich přítomnost je pro fotbalisty povzbuzující, všichni se určitě chceme před nimi ukázat či předvést v tom nejlepším světle. Já osobně mam to štěstí, že má sestra s mamkou chodí na každý domácí zápas, i to mě žene vpřed a jsem nesmírně vděčný, že mam takovou podporu. Takže ženy a fanynky k fotbalu rozhodně patří.“

