/FOTOGALERIE, VIDEO, OHLASY/ Tohle byl hodně vydařený zápas. Fotbalisté FC Rokycany v neděli dopoledne odehráli druhé přípravné utkání na jarní boje v divizní skupině A, a duel na umělé trávě Meteoru Praha se jim navýsost povedl. Svěřenci trenéra Michala Veselého totiž porazili třetí tým FORTUNA divize B po velice dobrém výkonu 6:3.

Zimní příprava 2024: FK Meteor Praha VIII - FC Rokycany (fotbalisté v bílých dresech) 3:6 (0:4). | Video: Deník/Martin Mangl

Mužstvo z Husových sadů o svém cenném vítězství rozhodlo už v prvním poločase, který ovládlo 4:0. Po změně stran kouč Veselý prostřídal sestavu a Pražané se slepenými góly rychle nadechli, hosté si ale už výhru pohlídali.

„Po dlouhé době jsme zkusili jiný herní systém a v prvních patnácti minutách to z naší strany nebylo ideální. Měli jsme příliš laciných ztrát, vznikaly nám tam díry, ale potom jsme se zlepšili a výborně řešili přechody do protiútoků, na což jsme se zaměřovali a dneska nám to skvěle vycházelo,“ říkal po mači trenér Michal Veselý. „Celkově bylo v zápase ještě dost chyb, ale řešení situací v útočné fázi bylo na úrovni. Takhle nějak bych si to představoval,“ prohlásil.

Zimní příprava 2024: FK Meteor Praha VIII - FC Rokycany 3:6 (0:4).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Střelecky se za Rokycany prosadili Jan Matas, Lukášové Karlíček, Pergl a Titl, a dvě branky obstaral David Kroc, jenž je v Rokycanech na zkoušce z Radnic, kde byl na podzim nejlepším střelcem krajského přeboru. „Je tam sice ještě dost nedostatků taktického charakteru, o čemž s ním budeme hodně mluvit, ale zatím David splňuje moje očekávání. V zápase na Meteoru ukázal velkou kvalitu, s Jirkou Laubrem se vpředu výborně doplňovali,“ kvitoval Michal Veselý.

Černou kaňkou na jinak povedeném zápase je zranění Filipa Stejskala, jenž naskočil do druhé půle, ale hned si poranil kotník. „Filip s tím má dlouhodobé problémy,“ posteskl si trenér Rokycan. „Vždycky se dostane do formy, ale pak přijde zranění kotníku a je měsíc mimo. Je to škoda,“ pokrčil rameny.

Zdroj: Deník/Martin Mangl

Rokycanští fotbalisté tak po úvodní porážce s třetiligovým Robstavem (1:6) poprvé v zimní přípravě vyhráli, když Meteor Praha skolili 6:3. Další utkání sehrají v sobotu 27. ledna od 18 hodin v Luční ulici (UMT) proti staršímu dorostu Viktorie Plzeň. Následují zápasy s Milínem, Rapidem Plzeň, Motorletem Praha, Admirou a Horní Břízou. Pak už odstartuje očekávané soutěžní jaro.

