Jen tucet týmů startoval ve fotbalovém okresním přeboru mužů. Kvůli tomu byl start odvetné poloviny mistrovské sezony naplánovaný až na začátek dubna. Takže nyní měli mít borci za sebou čtyři vystoupení.

Jenže kvůli pandemii koronaviru je všechno jinak a ročník 2019/2020 skončil předčasně. Což bolí pochopitelně družstva, která aspirovala na postup. V nejvyšší soutěži na Rokycansku to byly především Strašice. Díky zapojení do projektu proslulého pivovaru se Spartak zúčastnil povedeného soustředění na Liberecku. Podle ohlasů to kádru náramně svědčilo. Zejména, když pár tréninků vedli exligoví fotbalisté.

Rovněž Cheznovice chtěly zaútočit na medailové pozice a zvolili ke společné přípravě areál nad Berounkou v Liblíně. Věřme, že získané poznatky zúročí už na podzim. Přestože situace je stále nejistá a s výkopem lze za příznivých okolností počítat začátkem září.

Připomeňme si alespoň, jak to po podzimu na Rokycansku dopadlo:

Okresní přebor mužů

1. Strašice ⋌ 10 0 1 47:10 29

2. FC Mirošov 8 0 3 30:13 24

3. Holoubkov 7 0 4 29:10 22

4. Cheznovice 6 0 5 39:24 19

5. Radnice“B„ 6 0 5 28:22 19

6. Volduchy“B„ 6 0 5 24:31 18

7. Skomelno 7 0 4 25:23 18

8. Dobřív 5 0 6 30:35 15

9. AFK Březina 5 0 6 21:28 13

10. TJ Hrádek 4 0 7 21:31 12

11. Těškov 1 0 10 17:44 6

12. Raková B 1 0 10 15:55 3