Jaroslav Urbánek (47 let), trenér TJ Zruč, krajský přebor

„Myslím si, že kdyby zákaz trval jen zatím stanovených třicet dní, tak by tu pak šance soutěže dohrát ještě byla. Kdyby opatření trvala déle, tak už asi ne. To by byl problém. Kdyby se letošní ročník vážně anuloval, jako správné řešení mě napadá začít příští sezonu o něco dříve a třeba přerušit, a eliminovat tak poslední podzimní i jarní kola, které se kvůli špatnému terénu stejně hrají spíše na umělých trávnících“.

Tadeáš Přibáň (27 let), záložník FK ROBSTAV Přeštice, FORTUNA divize A

„Pevně doufám, že se veškeré soutěže po uplynutí třiceti dnů dohrají. To by ale znamenalo, že by se občas konaly dva zápasy v týdnu po vzoru anglických soutěží. Bylo by to asi náročné, ale věřím, že by se s tím jednotlivé kluby vyrovnaly. Kdyby se po třiceti dnech akce opět rušily, tak doufám, že by výsledky platily a nic by se neanulovalo. Vždyť je přece odehrána více než polovina letošní sezony“.

Martin Kalný (27 let), obránce TJ Sušice, I. A třída

„Všechny nás moc mrzí, že si nemůžeme zahrát a vlastně se pomalu ani vidět, ale situaci chápeme a uvědomujeme si, že pokud nejde o život, tak vlastně nejde o nic. Je to jen fotbal. Pobavil mě náš středopolař Marek Budil, jenž napsal vtipnou zprávu, ve které stálo: „Zrovna, když jsem v laufu, tak nás zakážou!“. Byl před námi velmi důležitý zápas v Kralovicích a ano, po prvním utkání, které se nám vyvedlo, jsem čekal, že se na vlně euforie povezeme nadále, a těšil jsem se. Aktuálně nám patří 12. místo, což by v případě předčasného ukončení soutěže znamenalo, že bychom se zachránili. Osobně si myslím, že něco takového může nastat. Neumím se představit ten chaos, termíny dohrávek a absence, pokud by se odložená kola dohrávala v týdnu. Pořád je to jen hra. Na prvním místě je rodina, pak práce, a ačkoliv fotbal všichni milujeme a obětujeme mu spoustu úsilí a času, tak by tato varianta měla na všechny velký dopad. Každopádně doufám, že se situace brzy uklidní a všichni se zase po vítězném zápase sejdeme u piva. Pokud to tak nebude, tak nás čeká hodně individuální práce“.

Richard Mařík (19 let), brankář SK SENCO Doubravka, FORTUNA divize A

„Samozřejmě věřím a doufám, že se sezona dohraje. Přerušení soutěží není nic příjemného. Na jednu stranu to chápu, ale na druhou mi to přijde jako zbytečně velká panika. Všichni jsme v zimní přípravě tvrdě dřeli a těšili se, až se jarní část sezony rozběhne. Chtěli jsme se ukázat a užívat si fotbal, který máme rádi. Všichni doufáme, že zákaz bude trvat jen 30 dní a sezona se pak v klidu dohraje“.

Michal Lukeš (26 let), záložník SK Klatovy 1898, FORTUNA divize A

„Doufám, že se všechny soutěže po skončení zákazu zase rozběhnou. Pár vložených kol, posunout soutěže o měsíc déle. Mně osobně to nepřijde jako hrozný a nepřekonatelný problém. Zvlášť, když se může hrát v listopadu, mrazu či blátě. Začátek letní přípravy běží stejně v největších teplotách, takže věřím, že by se to dalo všechno zvládnout. Samozřejmě, že zdraví máme jen jedno“.