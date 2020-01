Liga Plzeňského a Karlovarského kraje: vítězná vlna HK Rokycany nekončí. V Domažlicích to neměli naši borci jednoduché a přes optickou převahu prohrávali ještě na začátku 60. minuty 5:6. Jenže v čase 59:05 vyrovnal Tomáš Hrubý a o dvanáct vteřin později rozhodl bomber Kocman!

V sobotu HK přivítá zálohu Sokolova.

Krajská liga mužů: v elitní skupině válela Klabava. V atraktivním souboji zdolala Horní Lukavici 8:5.

HC Rokycany pokořil Líně 6:2 a smutný byl jen Zbiroh po debaklu 1:6 s Buldoky ze Stříbra.

V oddělení B se nevedlo Strašicím, které podlehly HC Omega Trans 1:7.

Liga žáků: s nulou na kontě skončila pro HC Rokycany obě střetnutí. Mladší žáci prohráli s Klatovy 1:3 a ti starší 7:9.

Nábor benjamínků: v sobotu odpoledne patřil rokycanský led klukům i děvčátkům od čtyř do osmi let. Obdrželi dárkový balíček (mimo jiné s jablky od firmy Schwarz), nový dres a pod dohledem trenérů i žáků HC tu zkoušeli, jak jim na to bruslích jde. Dorazilo bezmála sedmdesát malých nadšenců