Reprezentační výběry mladých hokejistů si podávají dveře na zimním stadionu.

Ilustrační foto | Foto: Profimedia.cz

V červenci se tu uskutečnil kemp třiceti gólmanů v kategoriích U16 až U20. Rokycany (se zázemím v Mýtě) se pak staly přechodným domovem pro elitu ČR do 18 let, která odtud jela ke třem duelům do Švýcarska.