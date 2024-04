Asistencí u branky Jakuba Fleka na 2:0 ozdobil svůj debut v české hokejové reprezentaci obránce David Špaček a pomohl k vítězství v přípravném utkání v Trenčíně nad Slovenskem 4:2.

Hokejisté z plzeňské líhně talentů (zleva) Marcel Marcel, David Špaček a David Jiříček. | Foto: Ondřej Kaláb, Český hokej

Jednadvacetiletý rodák z Columbusu může jít v národním týmu ve stopách svého otce Jaroslava, trojnásobného mistra světa a olympijského vítěze. Z předzápasové nervozity se hráč farmářského týmu Minnesoty rychle oklepal.

„Dojmy byly dobré. Možná jsem byl lehce nervózní, ale jak jsem skočil na led, tak to přešlo a snažil jsem se hrát svoji hru,“ řekl novinářům Špaček. Rodina ho sledovala na dálku. „Koukali v televizi. Dneska jsem s rodiči nemluvil, trochu jsem to před zápasem odříznul. Asi jim zavolám teďka.“

V 18. minutě ukázal Špaček své ofenzivní kvality. Podpořil útok a nabídl ideální střeleckou pozici Flekovi. „Viděl jsem, že jeden z jejich hráčů šel střídat a druhý tam trochu zmatkoval. Tak jsem využil situace, jel jsem dolů a udělal kličku tomu jednomu hráči. Pak jsem to nahrál Flíčkovi, který to zakončil,“ popsal situaci Špaček, jehož si vybrala Minnesota předloni v 5. kole draftu na 153. pozici.

Juniorský vicemistr světa z loňska před touto sezonou po dvou letech v juniorské v QMJHL začal bojovat o NHL na farmách v Iowě. Tři zápasy odehrál v ECHL za Heartlanders a dvakrát skóroval. V AHL za Iowa Wild v 61 duelech zaznamenal 12 bodů za tři branky a devět asistencí. Teď dostal šanci ucházet se o mistrovství světa v Praze. „Je to super. Byl jsem trochu překvapený, ale jsem rád, že tady můžu být a dám do toho všechno,“ uvedl.

Při debutu se zařadil do obranné dvojice se sparťanem Jakubem Krejčíkem. „Je to velice zkušený hráč. Pomáhali jsme si vzadu a myslím, že jsme odvedli docela dobrý výkon,“ prohlásil Špaček. Dojem z dnešního týmového výkonu mu kazila řada vyloučení. „Určitě bychom si měli hlídat hokejky. Byly tam zbytečné fauly, ale kluci to zvládli dobře na oslabení. Příště se musíme těch faulů vyvarovat,“ dodal Špaček.