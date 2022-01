Hokejisté Škody Plzeň sice předtím Vítkovice v sezoně dvakrát porazili, ale do třetice to neklaplo. V extralize čtvrtí Indiáni padli v Ostravě s pátou Riderou 2:4 a stále čekají na první novoroční vítězství. Navíc si Škodovka, které včera vedle Jiříčka s Blomstrandem chyběl i Mertl, pustila Vítkovice v tabulce na tři body.

Zápas 40. kola se ve prospěch Ridery zlomil až v závěru, kdy Vítkovičtí za stavu 2:2 využili přesilovku a při power-play hostů pak trefou do opuštěné branky zpečetili zisk tří bodů.

Úvodní třetina přinesla rušný hokej, ale brankáři drželi nulový stav. Plzeňský Svoboda, který ještě v minulé sezoně chytal ve Vítkovicích, uhasil několik závarů. A v domácí kleci se zase činil Stezka, odchovanec týmu z Třemošné jen kousek od Plzně. Dvakrát na něj najížděl Dufek, napodruhé se prosmýkl až před gólmana, ale tísněný minul.

Do druhé části však Plzeňští vstoupili aktivněji, drželi se před Stezkou a po Graňákovo pobídce volný Bulíř trefou nad vyrážečku otevřel skóre.

LEGENDY VIKTORIE: Luděk Kopřiva, bek ostrý jako břitva

Vítkovické to přimělo ke zvýšení obrátek. Indiáni ještě přečkali oslabení a Schleiss mohl dokonce navýšit těsný náskok. Jenže nestalo se a už za vyrovnaného stavu hráčů domácí srovnali. Zasahujícího Svobodu po sérii odrazů překonal s přispěním některého z obránců Chlán.

Hra se pak přelévala mezi oběma brankami, ale ani jeden ze soupeřů se stavem 1:1 nepohnul.

Ačkoliv i třetí část načali lépe škodováci a dělali domácím problémy, zápas na svou stranu přiklonila Ridera. To do plzeňské sítě projel Solovjovův švih od modré. Hosté ještě odpověděli v přesilovce, kterou pět sekund před jejím skončení zúročil čistým průstřelem Schleiss. Další výhodu však Plzeňští nevyužili a ve finále atraktivního duelu doplatili na nedisciplinovanost.

Příliš důrazný Kvasničkův zákrok vysokou holí ocenili sudí čtyřminutovým vyloučením a v čase 56:11 po Solovjově nahození od modré rozhodl zápas zblízka svou tečí Hruška.

Ke hře bez brankáře se Škodovka dostala až v samém závěru, neuspěla, naopak Chlán svým druhým gólem v zápase uťal naděje hostů na nějaký zisk.

Házenkářky s přehledem porazily Chorzów, ale přišly o nejlepší střelkyni

Hlasy trenérů:

Miloš Holaň (Vítkovice): „Pro nás je to ubojované, ale velice cenné vítězství. Měli jsme za sebou teď třetí zápas doma s extrémně těžkými soupeři, navíc poslední utkání se Spartou nás stálo spoustu sil, takže za tři body proti Plzni jsme rádi. Jak jsme zápas dobře začali, tak ve druhé třetině jsme měli špatný nástup a hned ve druhém střídání jsme inkasovali. Bylo ale velice cenné, že jsme hned to skóre dotáhli. Do té doby se nám nevedly přesilovky, ale v závěru kluci zatáhli přesně v moment, kdy jsme to nejvíc potřebovali. Bylo to hrozně těžké utkání a vydřená výhra.“

Václav Baďouček (Plzeň): „Viděli jsme vyrovnané a bojovné utkání, ve kterém jsme selhali v rozhodujících fázích. A to jak u druhého inkasovaného gólu, kdy jsme nezblokovali střelu, tak u třetího, kdy jsme nepokryli před brankou hráče. Navíc jsme měli zbytečně moc vyloučení. A to fatální čtyřminutové přišlo v závěru.“

VÍTKOVICE – ŠKODA PLZEŇ 4:2

Třetiny: 0:0, 1:1, 3:1. Branky a nahrávky: 26. Chlán, 44. A. Solovjov (Chlán), 57. J. Hruška (A. Solovjov), 60. Chlán – 22. Bulíř (Graňák), 47. Schleiss (L. Kaňák, Kodýtek). Rozhodčí: Kika, Ondráček – Pešek, Malý. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Střely na branku: 42:32. Diváci: 1000.

Vítkovice: Stezka – A. Solovjov, R. Polák, Galvinš, Plášil, L. Kovář, Gewiese, Jakub Stehlík – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – Dostálek, Marosz, Roberts Bukarts – M. Kalus, Flick, Illéš – Dej, Chlán, Fridrich. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.

Plzeň: Miroslav Svoboda – Kvasnička, Čerešňák, Graňák, Budík, V. Lang, L. Kaňák, Kremláček – P. Musil, Kodýtek, Schleiss – Dzierkals, Bulíř, M. Lang – F. Suchý, G. Thorell, J. Dufek – M. Marcel, Malát. Trenéři: Baďouček, Říha a Vlasák.