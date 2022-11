V první třetině byla sice Kometa většinu času aktivnější, ale na Pavláta v plzeňské brance si domácí nepřišli. Gól nedali ani v přesilovce a neuspěl ani mladík Šalé. Přes obránce se protáhl k zakončení, jenže Pavlát jeho pokus o blafák kryl betonem. A před pauzou se pak Škodovka ujala vedení. Při průniku obranou zahákovaný Malát postrčil puk k Suchému, který v ponechané výhodě trefoval odkrytou bránu. Sám v ní skončil také, na vedení hostů 1:0 to však nic neměnilo.

Centr Petr Kodýtek (uprostřed) se probíjí brněnskou obranou.Zdroj: hc-kometa.cz

V prostřední části padly dvě branky, jenže platila jediná – brněnská. Ale popořádku.

Hned v úvodu třetiny za brankáře Furcha proskočilo Zámorského nahození od mantinelu a sudí po krátké poradě s videem vedení Plzně 2:0 potvrdil. Jenže rozlícení domácí sáhli k trenérské výzvě a rozhodčí už po delším rozmýšlení branku zase odvolali. Trhák Škodovka tak vzal za své. Důvod? Gólu údajně předcházelo postavení plzeňského Hrabíka v brankovišti.

A platilo nedáš, dostaneš.

Domácí si následně zahráli přesilovku a po šťastném odrazu Horký ranou z mezikruží srovnal. Víc šancí v dál svižně vedeném zápase měli ale hosté. Furchovi zatápěli, tlačili se za dorážkami, jenže rozdílovou branku nepřidali. A to ani v početní výhodě na přelomu druhé a závěrečné části.

To Kometa v úvodu třetí třetiny svou další výhodu využila a Kundrátek trefou pod horní tyčku otočil na 2:1 pro domácí.

Vedení Kometu ještě víc nabudilo, ale Pavlát svými zákroky svůj tým dál držel v eskalující bitvě o body. Až v závěru ho překonal znovu s přispěním štěstí zblízka Koblížek. A i když se Plzeňští ještě snažili zlomit nepříznivý stav, tak v nervózním závěru nebyli úspěšní a vraceli se z Moravy s prázdnou.

V nedělním kole se Škodovka představí doma, kde se od 16.30 střetne s posledním Kladnem.

Hlasy trenérů:

Martin Pešout (Brno): My jsme měli nejlepších prvních deset minut ze všech dosavadních domácích zápasů. Bohužel jsme z našich brejků a šancí góly nedali a potom jsme dostali nešťastný gól, který padl po dvou našich zbytečných chybách. To ovlivnilo i druhou třetinu, která naopak byla jedna z nejhorších, co jsme letos předvedli. Bylo důležité, že se po druhé třetině mužstvo uklidnilo. Podařilo se nám proměnit dvě přesilovky. My jsme silní v obraně a ten tlak soupeře nám paradoxně vyhovuje a zápas jsme si i díky tomu pohlídali. Musím ale uznat, že Plzeň hrála výborně, hrála aktivně, dělala nám velké problémy a byl to po reprezentační pauza výborný zápas, který nabídl parádní hokej.

Petr Kořínek (Plzeň): Úvod jsme neměli úplně ideální, Brno mělo dvě nebo tři velké šance. Pak se hra srovnala a od 10. minuty první třetiny už jsme hráli dobře. Podařilo se nám dostat do vedení, bohužel rozhodly speciální formace, v oslabení jsme dostali dva góly. Pak už jsme to na konci honili, což bylo těžké. Na druhou stranu musím kluky pochválit, protože podali dobrý a bojovný výkon. Gratuluji soupeři.

Jedenáct mladíků. Akademie představila novou sestavu i ambcióznější vizi

Kometa Brno – Škoda Plzeň 3:1

Třetiny: 0:1, 1:0, 2:0. Branky a nahrávky: 24. Horký (Holík, Zbořil), 48. Kundrátek (Zbořil, Holík), 57. Koblížek (Ščotka) – 18. Suchý (Malát).

Rozhodčí: Stano, Vrba – Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. Střely na branku: 22:21. Diváci: 7 079.

Nejlepší hráči: Adam Zbořil – Petr Zámorský.

Kometa: Furch – Ščotka, Ďaloga, Hrbas, Kundrátek, Gulaši, Kučeřík, R. Černý – Flek, Holík, Horký – Zaťovič, Strömberg, Koblížek – Vincour, Sallinen, Dufek – Kratochvíl, Zbořil, Šalé. Trenéři: Pešout, Horáček a Otoupalík.

Plzeň: Pavlát – Baránek, Zámorský, Kvasnička, Vitaloš, Houdek, Kremláček – Schleiss, Kodýtek, Holešinský – A. Dvořák, Mertl, Rekonen – Suchý, Malát, Hrabík – Lang, Bitten, Adamec – Sedlák. Trenéři: Kořínek a Bombic.