Výjimečný útočník, střelec a kapitán týmu, který ve Škodovce exceloval po návratu ze švédského Färjestadu čtyři sezony, se rozhodl vrátit do rodných Českých Budějovic.

Jak odchod 35letého nesmírně produktivního hráče, který v české extralize třikrát po sobě ovládl bodování a třeba v sezoně 2019/20 si v 52 zápasech základní části stihl připsat 76 bodů (35 gólů + 41 asistencí), vnímají osobnosti spojené s plzeňským hokejem, najdete v následujících řádcích.

Nová Etapa

„Odchod Milana Gulaše je pro Plzeň určitě ztráta. A před tím, co tu odvedl, jak byl pro tým platným hráčem, je třeba smeknout. Byl to jeden z nejlepších útočníků, který kdy v Plzni vůbec hrál,“ říká Marek Sýkora, bývalý útočník a později úspěšný trenér.

„Jen třeba jak Gulaš realizuje přesilovky a vůbec jeho zakončení, to nemá chybu. U nás se vyzdvihují hlavně brankáři, ale já tvrdím, že střelci jsou s trochou nadsázky zoufalí. Hráčů, co umějí dát gól, je málo a Gulaš k téhle elitě patří. Za mých časů to byl Bohouš Ebermann a teď je to Gulaš,“ vysekává Sýkora poklonu hbitému forvardovi.

„Mám pro něj obrovské uznání, na druhé straně je mu pětatřicet let a hrát stále v top modu nebude ani pro něj snadné. Vidím to tak, že pro Plzeň prostě nastává nová etapa. Jsou tu noví trenéři, má přijít nový gólman a i nějací zkušení hráči,“ podotýká Sýkora. „Co vím z médií, tak by Plzeň měl posílit Bulíř a nějaký švédský útočník, nebo útočníci. A bude třeba poskládat produktivní první lajnu. To je základ,“ zdůrazňuje břitký glosátor.

„Plzeň sice do týmu umí zapracovat mladé hráče, ale ti ten výkon neudělají. Budou se zlepšovat, ale není to na to, aby se tým pohyboval v extralize někde vysoko a v play-off to někam dotáhl. S kvalitní první lajnou ale Škodovka může navázat na minulé sezony, kdy hrála výborně. Produkovala moderní hokej, na to se dalo dívat. Vlastně i letos si vedla dobře, tedy až na ten kolaps v předkole play-off s Olomoucí,“ uzavírá Marek Sýkora.

Devizou je mládí

„Milan Gulaš se chtěl vrátit domů, bylo to jeho rozhodnutí. A i když je to ztráta, protože nahradit hráče takových kvalit, jeho branky i gólové přihrávky, nebude snadné, tak je třeba se s tím vyrovnat. Bude chybět i jeho přínos v šatně, kde měl jako lídr hlavní slovo a zvlášť pro mladé hráče byl vzorem. Ale vedení klubu určitě shánělo náhradu, u týmu jsou noví trenéři a na nich bude, aby hru přizpůsobili tomu, jaké hráče budou mít k dispozici,“ konstatuje František Černý, rovněž někdejší excelentní útočník a dlouholetý kapitán Škodovky.

Právě Černého klubový rekord v počtu nastřílených gólů z ročníku 1982/83 (34 branek) Gulaš v sezoně 2019/20 o jeden gól překonal. „Rekordy jsou přece od toho, aby se překonávaly,“ usmívá se Černý.

„Guli je pravák, stejně jako jsem byl já, což je proti většinou levorukým gólmanům asi výhoda. Oba počiny dělí hodně let, tehdy se hrálo méně zápasů, takže těžko srovnávat, ale Milan je určitě výjimečný hráč,“ zdůrazňuje mnohonásobný reprezentant.

Zároveň připomíná, že obrovskou devizou současné Škodovky jsou vlastní odchovanci. „Naši mladí kluci dostávají díky Martinovi (Strakovi, šéfovi klubu) v áčku prostor a pro nás od mládeže je radost sledovat, jak se zlepšují a prosazují. Dává to smysl naší práci,“ říká v Plzni nyní trenér a sekretář mládeže.

„Milan Gulaš v Plzni dlouho zářil. I já musím říct, že při sledování zápasů Škodovky jsem se těšil hlavně na jeho hru a že bylo na co se koukat. V téhle sezoně se mu ale tolik nevedlo, a navíc u něj asi převážila touha vrátit se domů. V Českých Budějovicích s hokejem začínal, má tu rodinu, zázemí, což chápu,“ říká Dušan Andrašovský, slovenský útočník, který v extralize dlouho oblékal dres Škodovky a po konci kariéry v Plzni zakotvil natrvalo.

A jak podle něj Gulašův odchod zamává s plzeňským týmem? „Odchází hráč, který každou sezonu vyprodukoval pár desítek bodů, gólů i asistencí, a ty bude třeba nahradit. A i když se bude Milan nahrazovat těžko, tak věřím, že vedení klubu má něco připraveného,“ míní Andrašovský.

„Zároveň se tím otvírá obrovská šance pro mladé hráče. V Plzni dostávají šanci jako málokde a je to znát. Vidět byli třeba Kodýtek nebo Pour. Dotáhli to až do nároďáku, což by asi před pár lety tipoval málokdo. A za tím je práce trenérů a dalších členů realizačního týmu. Od práce s hráči se odvíjí i výsledky, vzhledem k nízkorozpočtové bilanci klubu až nad očekávání výborné. A to bude platit i dál,“ potvrzuje borec, který kromě Plzně hrál v extralize ještě za Zlín a Pardubice a aktuálně je hlavním trenérem hokejového Meteoru Třemošná.