V týdnu od 20. do 26. ledna se totiž v různých koutech desetimilionové země koná unikátní projekt Českého svazu ledního hokeje s názvem Pojď hrát hokej.

Skvělá akce, kterou si v dosavadních ročnících okusilo více než dvacet tisíc nadšených dětí, nemine ani hokejový klub v Rokycanech, a to v sobotu 25. ledna od 14 hodin. Kluci i děvčata od čtyř do osmi let si vyzkoušejí tréninkovou hodinu. Zdarma a pod dohledem zkušených hráčů. Stačí si přinést jen brusle, helmu a rukavice (postačí ty lyžařské) a kdo jimi nedisponuje, může si je půjčit.

Pro účastníky je připraven malý dárek a další výhody. Každé dítě, které se na akci přihlásí a klub ho následně zaregistruje do Českého svazu ledního hokeje z. s. (ČSLH), získá poukaz v hodnotě 1500 Kč na nákup hokejové výstroje.