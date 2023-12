Pro takřka povinné body cestují v sobotu hokejisté HK Rokycany do Mariánských Lázní. Soupeř má v lize Plzeňského a Karlovarského kraje na kontě jen šest bodů, zatímco HK jich nasbíral už 21 a ještě k tomu má k dobru dohrávku s Chebem B. Figuruje na třetí pozici s těsným odstupem za Nejdkem a Třemošnou.

Ilustrační foto. | Foto: Jindřich Schovanec

Právě s Třemošnou si Rokycanští poradili v minulém kole, které bylo zároveň vstupem do odvetné poloviny soutěže. A borci HK toužili protivníkovi ze severu regionu oplatit porážku z prvního duelu, což se jim povedlo.

HK Rokycany – Apollo Třemošná 9:3 (2:2, 6:0, 1:1). Zpočátku to na jednoznačnou záležitost nevypadalo. Kocman po asistenci Geltnera sice otevřel skóre už ve 26. vteřině, jenže za chvíli to bylo 1:1. Proti byl Koc po individuální akci a přestože Apollo znovu srovnalo, byl to jeho poslední důvod k radosti.

V prostřední části totiž HK udeřil šestkrát. Nejprve dvakrát Hrubým (přihrávali Matoušek a Sklenička), pak Pondělíkem (Koc, A. Koukolík), Kocmanem (Geltner), Kocem (Pondělík, Kastner) a Matouškem (Sklenička, Hrubý). Demolici hostů završil ve 43. minutě Koukolík po spolupráci s Kocem. Protivník reagoval v 53. minutě, ale přesvědčivou výhru HK ohrozit nemohl!

Trestnou lavici zahřívalo během zápasu dvanáct provinilců a osm z nich bylo z Rokycan. Přesilovky 2:0, v oslabení 1:2 a zde je vítězná sestava HK: Karbulka (Kökörčený) — Kastner, Hošek, Petr, Zajíček, Sklenička, Martinec, Půst — Švík, Hrubý, Kocman, Koukolík, Pondělík, Geltner, Benedikt, Matoušek, Koc.