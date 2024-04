HC Rokycany – HC Chotíkov 3:4 (2:2, 0:1, 1:1). Dva nejlepší týmy elitní skupiny se potkávají i ve dvou střetnutích o celkové prvenství! Úvodní souboj zahájili domácí zostra. Hned ve druhé minutě Němeček po asistencích Krátkého a Martináka otevřel skóre. Pár vteřin na to zvyšoval Holý (Jonáš, Černoch) na 2:0. Proti však byli Baar a Hauer, kteří ještě do sirény stav srovnali. V obou případech u toho byl přihrávající Hobl, který se v prostřední patnáctiminutovce postaral o jediný gólový zápis. Bylo to 2:3 a v koncovce byl Chotíkov na koni po další trefě Baara. Až ve 43. minutě snižoval Komanec (Martinák, Krátký), jenže na vyrovnání už čas nezbyl.

Břasy i Příkosice skórovaly pětkrát. Čeká je v sobotu předčasné finále přeboru

HC Rokycany: Kökörčený (Průcha) — Josef Koukolík, Černoch, Hanzlík, Štulc, Kačena, Turek, Půst — Dvořák, Martinák, Holý, Zikmund, Komanec, Krajči, Němeček, Krátký.

Odvetný a pro konečné pořadí rozhodující zápas se uskuteční v pátek 12. dubna na plzeňském zimním stadionu. Hokejisté HC boj o prvenství nevzdávají.